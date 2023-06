Oggi, 2 giugno 2023, giorno della Festa della Repubblica, come da tradizione, Rai 1 trasmetterà in diretta la parata militare che si tiene ai Fori Imperiali, a Roma. Lo speciale del Tg1, Rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, andrà in onda a partire dalle ore 9:05, con il commento a cura di Elisa Anzaldo e Nadia Zicoschi.

Dopo lo speciale Tg1, su Rai 1, a partire dalle ore 11:30, andranno in onda Unomattina, condotto da Massimiliano Ossini, ed È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici.

Prima della parata militare, sempre Unomattina si collegherà in diretta con l’Altare della Patria per la deposizione della corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tutti i programmi di informazione e intrattenimento delle tre principali reti Rai, che andranno in onda questa mattina, inoltre, saranno coinvolti nella celebrazione della ricorrenza con collegamenti, dirette e approfondimenti così come tutte le testate giornalistiche Rai e RaiNews24 garantiranno la copertura delle celebrazioni e delle iniziative istituzionali.

Su Rai 3, dalle ore 13:15, andrà in onda Passato e Presente – 1946, la nascita della Repubblica, che ripercorrerà tutte le tappe che portarono al referendum. A partire dalle ore 16:10, inoltre, sempre su Rai 3, dall’Aula del Senato, andrà in onda Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione, iniziativa di Rai Parlamento.

Per quanto concerne gli altri appuntamenti, su Rai 5, stasera, a partire dalle ore 21:15, verrà replicato il Concerto per la Festa della Repubblica, aperto dal saluto del presidente Mattarella al Palazzo Quirinale, dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con la direzione della maestra Speranza Scappucci. Il concerto è prodotto da Rai Cultura in collaborazione con Rai Quirinale.

Su Rai Premium, invece, andrà in onda dalle ore 23:15, la miniserie De Gasperi – L’uomo della Speranza, con Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco e con la regia di Liliana Cavani.

Su Rai Storia, in replica questa mattina alle ore 9:30, andranno in onda le due puntate de L’Italia della Repubblica. Altri appuntamenti su Rai Storia, che andranno in onda durante la giornata, saranno Il giorno e la Storia, Passato e Presente, Storie Benemerite, Storie in breve e Volere Votare. In prima serata, andrà in onda Telemaco, con Charlotte Marincola, Emanuela Lucchetti, Pietro Sorace e Carla Oppo. L’ultimo appuntamento della giornata di Rai Storia sarà con gli speciali 2 giugno ’46: il giorno che divenne festa e L’Assemblea costituente. Rai Cultura proporrà anche un web doc disponibile sul sito ufficiale dedicato al triennio 1945-1948, con filmati d’epoca e contenuti esclusivi.

RaiPlay, infine, offrirà numerosi contenuti come la precitata fiction De Gasperi – L’uomo della speranza e Storia di Nilde, i documentari Volere Votare, Buonasera Presidente e Le ragazze del ’46 e i materiali delle teche, Nascita della Repubblica (tre documentari del 1971 diretti da Sandro Bolchi, Ermanno Olmi e Vittorio De Sica) e Il Presidente tricolore, dedicato a Carlo Azeglio Ciampi, il presidente che ripristinò la festa del 2 giugno. Sarà disponibile anche una collezione intitolata La nascita della Repubblica.