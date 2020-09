Massimo Giletti approda su RTL 102.5 da venerdì 25 settembre con 'Giletti 102.5'

Di Marco Salaris martedì 22 settembre 2020

Oltre Non è l'Arena, arriva un nuovo impegno 'radiovisivo' per il conduttore.

Si prospetta un autunno fitto di impegni per Massimo Giletti. Da domenica 27 settembre riprenderà il corso di Non è l'Arena in prima serata su La7, ma da venerdì 25 lo attenderà un nuovo programma su RTL 102.5 dal titolo Giletti 102.5. Trarne il significato non è per nulla difficile: sarà il conduttore ad essere la voce che occuperà settimanalmente la fascia che va dalle 8 alle 9 del mattino. Lo spot promozionale è in onda da poche ore.

Il contenuto della trasmissione principalmente è l'ABC del Vox Populi: i protagonisti al telefono saranno i radio/telespettattori che potranno telefonare in diretta per intavolare una discussione sui fatti principali della settimana che volge al suo termine. Giletti non sarà solo, bensì accompagnato dallo speaker giornalista Luigi Santarelli come segnalato nel palinsesto del sito della radio.

Giletti 102.5 prende il posto occupato per 13 anni da Non stop news - Raccontami condotto da Bruno Vespa e da suo figlio Federico. Il programma è andato in onda dal marzo 2007, lo si è potuto ascoltare sia in radio che in tv. Curiosamente Bruno Vespa non è mai comparso in video (sul canale in onda sul digitale terrestre, su Sky e in streaming) nei 13 anni di permanenza a differenza di Federico Vespa che ha fatto parte della squadra di speaker radiofonici fino a pochi mesi fa.

Sarà altrettanto curioso capire se anche il conduttore e giornalista (già impegnato su un'altra rete televisiva) comparirà anche in video oppure meno. Non ci resta che scoprirlo dal 25 settembre tutti i venerdì mattina dalle 8 alle 9 su RTL 102.5.