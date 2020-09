X Factor 2020, intervista a Emma Marrone e Manuel Agnelli

Giovedì 17 settembre, su SkyUno, inizia X Factor 2020. Una stagione nuova: con un racconto nuovo, senza pubblico e una giuria totalmente rinnovata. Dietro il bancone, a giudicare i talenti, ci saranno Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e la scommessa Hell Raton. Alla guida, invece, è confermatissimo Alessandro Cattelan (in quella che potrebbe essere sul serio la sua ultima stagione).

Alla vigilia di questa nuova stagione, Tvblog ha parlato con Emma Marrone e Manuel Agnelli. Ecco cosa ci hanno raccontato:

Manuel: "Credo che questa sia un'occasione importante proprio perché la musica non sta girando. La musica è ferma, parlo dei live. Molti di noi musicisti siamo fermi, senza lavoro. Il fatto di poter portare in giro la musica è più importante rispetto ad altri anni. E' un'occasione fantastica anche che la formula di quest'anno ci consenta un racconto più approfondito della musica".

Emma: "Non credo che ci sia un momento giusto o sbagliato per fare qualcosa. Penso solo che esista il momento in cui tu ti senti pronto a fare qualcosa. Esiste quello che siamo noi, quello che vogliamo fare e come ci sentiamo dentro per poterlo fare".