Name That Tune - Indovina la Canzone: la prima puntata in diretta dalle ore 21:25

Di Fabio Morasca martedì 15 settembre 2020

La prima puntata di Name That Tune - Indovina la Canzone in diretta.

Name That Tune - Indovina la Canzone è il game show di Tv8, condotto da Enrico Papi, che andrà in onda a partire da questa sera, martedì 15 settembre 2020, alle ore 21:25, ogni martedì, su TV8.

Name That Tune - Indovina la Canzone: le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, Enrico Papi condurrà il nuovo show di prima serata di TV8, Name That Tune – Indovina La Canzone, prodotto da Banijay Italia.

Name That Tune - Indovina la Canzone sarà una gara musicale tra vip che andrà in onda ogni martedì sera, per cinque settimane.

Due squadre composte da quattro personaggi famosi, appassionati di musica, si sfideranno per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale.

I due capisquadra della prima puntata saranno Elettra Lamborghini e Lino Banfi. La cantante bolognese guiderà il team composto da Paola Barale, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti mentre l'attore pugliese sarà affiancato da Francesco Pannofino, Suor Cristina e Cristina D’Avena.

Tra le varie prove, troveremo i giochi storici di Name That Tune (il format sul quale era basato Sarabanda): l'Asta Musicale e il SettexTrenta.

Oltre ai giochi, ci saranno anche performance da parte dei vip partecipanti e le esibizioni stesse faranno parte della gara musicale.

A conclusione di ogni puntata, la squadra vincitrice guadagnerà il diritto di tornare nella puntata successiva durante la quale difenderà il titolo contro una nuova squadra.

Gli altri capisquadra saranno Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Fabio Caressa e Morgan.

Name That Tune - Indovina la Canzone: dove vederlo

La prima puntata di Name That Tune - Indovina la Canzone andrà in onda questa sera su Tv8, a partire dalle ore 21:25.

La puntata andrà in onda anche in streaming sul sito ufficiale di TV8.

Name That Tune - Indovina la Canzone: Second Screen

Il game show condotto da Enrico Papi è presente sul web con una sezione a parte sul sito ufficiale di TV8.

Su Facebook, invece, Name That Tune - Indovina la Canzone è presente nella pagina ufficiale del canale TV8.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale di TV8 è @TV8it. La puntata si può commentare in diretta con gli hashtag #namethattune e #mooseca.

Tv8 ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la prima puntata sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:25.