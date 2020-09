Supercoppa Italiana volley femminile, stasera in diretta su Rai2

Di Massimo Galanto domenica 6 settembre 2020

Ecco come seguire in diretta televisiva l'evento sportivo in programma in serata a Vicenza

Questa sera alle ore 21.15 Rai2 trasmetterà in diretta la finale della Supercoppa Italiana di volley femminile 2020.

In campo a sfidarsi Conegliano e Busto Arsizio. Le Pantere hanno superato in semifinale Scandicci con un netto 3-0, mentre le Farfalle hanno avuto la meglio sul Novara soltanto stamattina, dopo la sospensione della gara di ieri sull'1-1 a causa della troppa umidità.

L'evento, in programma questa sera a Piazza dei Signori, nel cuore di Vicenza, apre ufficialmente la stagione del volley femminile e segna la ripartenza dello sport italiano dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria per il coronavirus. La gara sarà proposta anche in live streaming su Rai Play.