L'Arca di Noè: al via la nuova edizione, questo pomeriggio domenica 6 settembre

Di Claudia Cabrini domenica 6 settembre 2020

In partenza questo pomeriggio la nuova stagione de L'Arca di Noè, in onda ogni domenica dopo il telegiornale.

Torna anche per quest'anno la nuova edizione de L'Arca di Noè, contenitore dedicato agli amici a quattro zampe ma non solo, in onda ogni settimana, la domenica, subito dopo il telegiornale, a partire dalle 13 e 40 circa su Canale 5. Ideato da Clemente J. Mimun e a cura della giornalista Maria Luisa Cocozza, L'Arca di Noè è ancora oggi una vetrina sul mondo animale grazie alla quale conoscere le infinite potenzialità degli animali domestici. Come specificato anche nel lancio di questa nuova edizione,



"Sull'Arca di Noè salgono gli animali che ci fanno compagnia tutti i giorni, compresi quelli selvatici, le sentinelle dello stato di salute del nostro pianeta. [...] Impareremo ad accudire i nostri animali domestici, ma anche ad educarli e a curarli con il supporto degli esperti e dei tanti volontari che si occupano dei meno fortunati con infinito amore".

Anche quest'anno, in occasione del debutto della nuova stagione del programma in partenza proprio questo pomeriggio alle 13:40 circa su Canale 5, seguiremo con una sessione di live blogging la prima puntata de L'Arca di Noè. Appuntamento a più tardi!