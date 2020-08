Guess My Age - Indovina l'età: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle 20.30

Di Ivan Buratti lunedì 31 agosto 2020

Enrico Papi riapre le porte dello studio del suo game show, giunto alla quarta edizione: diretta e recensione del 31 agosto 2020

Riparte Guess My Age - Indovina l'età, il game show condotto da Enrico Papi nell'access prime-time di TV8. Il programma, giunto ormai alla sua quarta edizione, torna in onda oggi, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 20.30. Nuove coppie di concorrenti si apprestano a indovinare l'età di sette persone ignote per mantenere saldo il montepremi di 100.000 euro e cercare di indovinare gli anni dell'ultimo misterioso sconosciuto. È possibile seguire la prima puntata dell'edizione 2020-2021 di Guess My Age - Indovina l'età con il live-blogging su Tvblog, a cui seguirà la consueta recensione.

In occasione dell'inizio della nuova stagione di Guess My Age, nelle prime due settimane di trasmissione i concorrenti saranno affiancati e sostenuti da ospiti famosi, amici di TV8 ed ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4. In ordine di partecipazione, concorreranno Vittorio Sgarbi, Rosanna Cancellieri (nuova padrona di casa di Vite da copertina), Adriana Volpe, Valeria Marini, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro, Eva Grimaldi, Alessio Viola e la vincitrice Paola Di Benedetto.



Guess My Age - Indovina l'età 2020-21, dove vederlo in diretta tv e live-streaming

è in onda dalle 20.30 su TV8, ma si può seguire anche online dal sito ufficiale di TV8 a questo indirizzo.



Guess My Age - Indovina l'età 2020-21, second screen e il programma

Guess my age è presente anche sui social, per la precisione su Facebook, Twitter ed Instagram. L'hashtag per cercare di indovinare insieme agli altri spettatori l'età degli ignoti e per commentare la puntata #guessmyage. Prodotto da Magnolia, il regista di Guess My Age è Alessio Pollacci, mentre le scenografie sono di Stefania Ponti e la fotografia di Franco Fratis.