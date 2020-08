Baby 3, l'ultima stagione su Netflix il 16 settembre 2020 ( Foto e video)

Di Paolo Sutera lunedì 24 agosto 2020

Netflix ha annunciato che Baby 3, ultima stagione della serie tv realizzata in Italia, sarà disponibile dal 16 settembre 2020. Oltre alla data è stato pubblicato anche il trailer della serie tv

Che la terza ed ultima stagione di Baby sarebbe stata resa disponibile da Netflix a settembre era già stato comunicato qualche settimana fa dalla stessa piattaforma di streaming on demand. Ora, è sempre Netflix a comunicare la data esatta di pubblicazione degli ultimi episodi della serie tv prodotta in Italia da Fabula Pictures, ovvero il 16 settembre 2020.

All'annuncio della data è stato anche accompagnato il trailer ufficiale della serie (che potete vedere in alto), sulle note di "Maleducata", nuova canzone di Achille Lauro che farà parte della terza stagione, così come "Vertigine", il brano di Levante feat. Altarboy che abbiamo sentito nel teaser. Pubblicate anche le foto e la locandina.

Nessuna aggiunta, invece, sul fronte della trama della terza stagione, che conferma quanto già comunicato in passato: negli ultimi episodi di Baby i protagonisti, in primis Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani) dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni.

La stessa amicizia tra le due ragazze sarà a rischio, così come i rapporti famigliari subiranno delle inevitabili modifiche: in particolare, i genitori dei giovani di cui abbiamo seguito le vicissitudini in questi anni reagiranno in modo differente l'uno dall'altro. Ci sarà chi proverà ad aiutare i propri figli e chi, invece, cercherà di mantenere le apparenze fino alla fine.

Confermato il cast che vede, oltre alle già citate Porcaroli e Pagani, anche Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). New entry di questa ultima stagione saranno, invece, Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Novità anche alla regia: ad Andrea De Sica (presente fin dalla prima stagione) e Letizia Lamartire (dalla seconda), si aggiunge anche Antonio Le Fosse, uno dei membri del collettivo Grams -composto anche da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol- che ha curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.