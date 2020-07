Sanremo 2021, le date ufficiali: dal 2 al 6 marzo

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

Confermato anche il bis di Amadeus e Fiorello.

Sanremo 2021 comincia a prendere forma. Oggi la Rai ha ufficializzato il bis di Amadeus (come direttore artistico e conduttore) e Fiorello. "Sanremo sarà affidato di nuovo ad Amadeus, persona misurata e garbata, grande intrattenitore, e a Fiorello. Sarà un Sanremo che ci riaprirà alla nostra normalità", ha annunciato il direttore di Rai1, Stefano Coletta. C'è anche l'ufficialità sulle date: il Festival non si svolgerà a febbraio, come di consueto, ma a marzo. Dal 2 al 6 marzo. "Per Sanremo, non può esserci un piano B. Abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo vedo diversamente", ha precisato Coletta.

Amadeus sarà impegnato anche con Ama Sanremo, un appuntamento in seconda serata dedicato alle selezioni dei Giovani (in onda dal 22 ottobre al 19 novembre). "Il giovedì, in seconda serata, con Amadeus ci sarà un appuntamento dedicato alle selezioni per Sanremo che verranno fatte in modo trasparente". Il 17 dicembre, in prime time, ci sarà l'appuntamento finale con le selezioni di Sanremo Giovani.