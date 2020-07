Temptation Island finisce a luglio, l'ultima settimana in onda due puntate (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto sabato 11 luglio 2020

Ecco fino a quando dovrebbe andare in onda su Canale 5 il reality condotto da Filippo Bisciglia

Temptation Island continuerà ad andare in onda in prima serata su Canale 5 per tutto il mese di luglio. Secondo quanto risulta a Blogo, l'ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dovrebbe essere proposta giovedì 30 luglio. Essendo sei gli appuntamenti complessivi in programma, per forza di cose Mediaset dovrà prevedere il bis in una delle prossime settimane.

Secondo quanto apprendiamo, il doppio appuntamento settimanale sarà proprio quello di fine luglio. Ossia: penultima puntata in onda martedì 28, ultima puntata in onda giovedì 30 luglio.

Per quanto riguarda la nuova edizione di Temptation Island, che dovrebbe vedere alla guida Alessia Marcuzzi, le registrazioni dovrebbero iniziare in Sardegna tra fine agosto e inizio settembre.

Per la cronaca le prime due puntate di Temptation Island (per la prima volta in versione cast misto, vip e nip insieme) sono state viste da, rispettivamente, 3.698.000 di spettatori (21,60% di share) e 3.550.000 telespettatori (21,28% di share).