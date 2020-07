Insonnia, diretta prima puntata dalle 23.55 su TvBlog

Di Marcello Filograsso domenica 5 luglio 2020

Maurizio Costanzo e Pino Strabioli debuttano con una trasmissione sul disturbo che tormenta un italiano su cinque. Ospite della prima puntata Nancy Brilli.

Da stasera, alle 23.55, va in onda il nuovo programma di Rai3 Insonnia, presentato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli. Si tratta di una trasmissione incentrata su questo problema molto comune - pare ne soffra un italiano su cinque - non solo dal punto di vista medico, ma anche e principalmente da quello sociale e culturale, tra approfondimento e leggerezza. TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging.

In ognuna delle quattro puntate del programma, che va in onda in uno studio disseminato di pecore, ci sarà un invitato famoso che soffre di insonnia : si inizia con Nancy Brilli, poi Leo Gassman, Giuliana De Sio e Max Tortora, oltre al professor Giuseppe Plazzi, presidente dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno, ospite fisso di ogni appuntamento.

Con loro gli interventi di tanti insonni comuni, trovati anche attraverso i social. E poi filmati sulla storia dell’insonnia, sui grandi insonni della politica e dello spettacolo, sketch, canzoni, consigli, oltre naturalmente a ninne nanne.





Insonnia: dove seguirlo

Insonnia va in onda stasera su Rai3 alle 23.55 e in livestreaming su Raiplay. Naturalmente si potra seguire la puntata sul portale anche una volta terminata la messa in onda.





