Retroscena Blogo: Carlo Conti accorcia Tale e quale show e prepara il bis di Top Dieci

Di Massimo Galanto lunedì 29 giugno 2020

Anticipazioni su alcuni dei futuri impegni televisivi di Carlo Conti

Tra i protagonisti della prossima stagione di Rai1 non mancherà ovviamente Carlo Conti. Secondo quanto risulta a Blogo, la nuova (la decima!) edizione di Tale e quale show sarà più corta del solito, con partenza al momento fissata per venerdì 25 settembre, ovviamente in prima serata. La macchina organizzativa della fortunata trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy si è già attivata ed è partita la fase di casting per individuare i protagonisti in gara che potrebbero essere ridotti da 12 a 10.

Sempre in base alle indiscrezioni in nostro possesso, pare che Conti abbia ricevuto il mandato da parte della rete di mettere in piedi una seconda edizione di Top Dieci, il programma pensato in pieno lockdown e in onda da domenica 14 giugno. A pesare sulla riconferma della trasmissione prodotta con la collaborazione di Banijay Italia anche i buoni riscontri in termini di ascolti.

La seconda edizione di Top Dieci potrebbe essere collocata nella primavera del 2021.