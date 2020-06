Irama vince Amici Speciali (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 6 giugno 2020

Irama è il vincitore di Amici Speciali

Irama ha vinto Amici Speciali. Nel corso della finale di venerdì 5 giugno 2020, con il 52% delle preferenze ha battuto Michele Bravi con cui ha condiviso simbolicamente la coppa (Qui, il video).

Durante la puntata, il cantautore si è esibito su 'Mediterranea', la hit dell'estate che, da due settimane, domina la classifica Fimi dei singoli più venduti.

Ha, poi, recitato un monologo per rendere onore alla memoria di George Floyd, (Qui, il video completo) il ragazzo, ucciso, lo scorso 25 maggio, da un poliziotto che gli ha premuto il ginocchio sul collo per 8 interminabili minuti che gli sono costati la vita:

"Tu che respiri a fare? Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull'asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma'. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui".

Maria De Filippi, prima della proclamazione del trionfatore, ha fatto sapere che, grazie alle sfide tra i vari concorrenti, sono stati donati l'equivalente di 400 mila euro di materiale per la Protezione Civile. Oltre ai provenienti del televoto delle quattro serate.