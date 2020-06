Blogo retroscena: il nuovo show di Amadeus apre la stagione di Rai1

Di Hit giovedì 4 giugno 2020

Ecco il nuovo varietà di Amadeus per l'autunno della prima rete della televisione pubblica





Sarà il nuovo show condotto e diretto da Amadeus ad aprire la stagione televisiva di Rai1, in particolare dell'intrattenimento della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Saranno due prime serate (trattative in corso) di un nuovo spettacolo che vedrà protagonista il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021, a cui pare ormai assodato parteciperà ancora una volta il fido amico Rosario Fiorello.

Lo spettacolo, che come abbiamo detto sarà articolato in due prime serate e realizzato dall'Arcobaleno 3 di Lucio Presta, sarà uno show che vedrà in primo piano la musica ed in particolare vedremo un Amadeus tornare in qualche modo deejay, come all'inizio della sua strepitosa carriera.

Vedremo dunque il conduttore dei Soliti ignoti fare un lungo e piacevole percorso nel mondo della musica leggera all'interno dei vari anni, in particolare negli anni '70 e '80, ricordando e riproponendo alcuni dei maggiori successi canori di quel tempo.

Insomma un viaggio nei ricordi di ciascuno di noi, legati indissolubilmente alle canzoni che li hanno contrassegnati. Queste saranno le due uniche prime serate che vedranno protagonista Amadeus nell'autunno televisivo di Rai1. Gli altri impegni televisivi di Amadeus del prossimo autunno saranno i Soliti ignoti e l'Anno che verrà.

La scelta di Rai1 di aprire la propria stagione dell'intrattenimento è caduta su Amadeus proprio perchè è il suo volto che caratterizza le serate del primo canale della televisione pubblica, accompagnando il pubblico della prima rete verso i programmi di prima serata, oltre che essere il padrone di casa dell'evento per eccellenza, non solo di Rai1 ma di tutta la televisione italiana, che è appunto il Festival di Sanremo.