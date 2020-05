Blogo retroscena: Fabio Fazio ad un passo dal ritorno a Rai3

Di Hit domenica 31 maggio 2020

Il ritorno di Fabio Fazio nella sua casa televisiva

Se è vero che i primi passi televisivi li ha fatti sulla Rete 1, prima a Pronto Raffaella e poi a Loretta Goggi in quiz (coincidenza con le due più grandi showgirl della nostra televisione) i primi veri impegni sul piccolo schermo, anche come conduttore li ha avuti nella Rai3 di Angelo Guglielmi, insieme al suo primo grande successo, ovvero Quelli che il calcio, con Marino Bartoletti e Carlo Sassi.

E' dunque una specie di cerchio che si chiude, oltre che un ritorno a casa, quello che si prospetta per Fabio Fazio nella prossima stagione televisiva. Fabio Fazio infatti è ad un passo dal ritorno su Rai3, grazie al corteggiamento serrato che gli sta facendo il neo direttore di rete Franco Di Mare che, complice una mozione degli affetti, lo sta convincendo a tornare sulla rete che lo ha reso celebre.

La trattativa è in fase molto avanzata ed i contorni dell'accordo che porterà Fazio su Rai3 nella prossima stagione si stanno discutendo in queste ore, ma pare certa la conferma di Che tempo che fa nella prima serata della domenica, ma si starebbero studiando anche ulteriori impegni aggiuntivi di Fazio in altre porzioni del palinsesto della terza rete della Rai con nuovi prodotti.

Si annuncia quindi una stagione televisiva di rilancio per Fazio quella che inizierà a settembre 2020, quasi sicuramente con il marchio di Rai3 in alto a sinistra sul teleschermo.