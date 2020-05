Io e Te: nella seconda edizione, ci sarà Katia Ricciarelli

Di Fabio Morasca giovedì 21 maggio 2020

La presenza di Katia Ricciarelli è stata annunciata da Pierluigi Diaco a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nella seconda edizione di Io e Te, il talk show pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco che tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 1° giugno, ci sarà Katia Ricciarelli.

La presenza del soprano e attrice di Rovigo è stata annunciata da Pierluigi Diaco in un'intervista che sarà pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero disponibile in edicola da martedì prossimo.

Di seguito, trovate le dichiarazioni del giornalista e conduttore romano:

Torna in tv dopo molti anni e sono onorato di averla al mio fianco.

Al fianco di Pierluigi Diaco, ci sarà anche Santino Fiorillo, social influencer ed esperto di dive del passato, già presente sia nella prima edizione che nello spin-off di Io e Te, andato in onda in autunno e in inverno, Io e Te di Notte.

Katia Ricciarelli, quindi, prenderà sostanzialmente il posto di Sandra Milo che, insieme alla comica Valeria Graci, non sarà presente in questa seconda edizione del talk show estivo di Rai 1.

Per quanto riguarda la carriera televisiva di Katia Ricciarelli, escludendo le partecipazioni in serie tv e fiction, l'ultima esperienza professionale risale al 2018 quando il soprano ricoprì il ruolo di giurata nell'edizione di quell'anno del Festival di Castrocaro.

Nel 2016, invece, la Ricciarelli fu uno dei "mentori" del programma condotto da Simona Ventura, andato in onda su Canale 5, dal titolo Selfie - Le cose cambiano.

Dal 2000 ad oggi, Katia Ricciarelli ha preso parte anche ai programmi Segreti e Bugie, Katia e Mara verso Oriente, Venezia la Luna e Tu, il reality show La Fattoria, i talent show Io Canto, Let's Dance e Ciak... si canta! e Sabato In.