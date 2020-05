Io e Te torna in onda dal 1° giugno: l'annuncio di Pierluigi Diaco

Di Fabio Morasca giovedì 14 maggio 2020

La seconda edizione del programma di Pierluigi Diaco non vedrà la presenza di Sandra Milo e Valeria Graci.

Io e Te, il talk show condotto da Pierluigi Diaco che ha esordito la scorsa estate nel pomeriggio di Rai 1 e che è stato confermato anche una volta terminata la stagione estiva con lo spin-off Io e te di notte, andato in onda dal 14 settembre scorso, ogni sabato in seconda serata (l'ultima puntata è andata in onda lo scorso 1° febbraio), sarà presente nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Rai anche per quanto riguarda l'estate ormai alle porte.

A partire dal prossimo 1° giugno, dalle ore 14, quindi, Pierluigi Diaco darà il via alla seconda edizione del programma che non vedrà, però, la presenza di Sandra Milo e di Valeria Graci.

Nel post condiviso dal giornalista e conduttore romano sulla propria pagina ufficiale Instagram, Diaco ha ringraziato vivamente il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, per i suoi consigli.

Di seguito, trovate il post condiviso da Pierluigi Diaco: