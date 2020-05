Blogo retroscena: Che tempo che fa dove finirà ?

La collocazione del celebre talk show di Fabio Fazio

La prossima stagione tv sarà un po' speciale per Fabio Fazio. Per il celebre conduttore ligure si tratta dell'ultimo anno previsto nel contratto siglato con la Rai ormai 3 anni fa. Dopo due stagioni in cui Che tempo che fa (con tanto di appendice nella seconda serata del lunedì) è andato in onda su Rai1 per volere di Antonio Campo Dall'orto e Andrea Fabiano, in questa stagione tv il programma è stato diffuso dalle frequenze della seconda rete della televisione pubblico, accolto su Rai2 dall'ex direttore Carlo Freccero.

Circolano voci ed indiscrezioni riguardanti l'ultimo anno di contratto di Fazio con la Rai che vorrebbero Che tempo che fa ancora traslocare su altra rete. Si parla di un ritorno a casa per questo celebre programma e per casa ovviamente il riferimento è Rai3, dove questa trasmissione nacque nel territorio dell'access time, il sabato e la domenica, con ampi sconfinamenti nella prima serata.

Il neo direttore di Rai3 Franco Di Mare sarebbe molto felice di accogliere nel proprio canale Fazio e la sua trasmissione, per dare ossigeno agli ascolti di questa rete che negli ultimi mesi hanno accusato un certo calo, sopratutto in prima serata. Va detto però che i rapporti fra Fazio ed il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo sono molto buoni e gli ascolti che sta dando Fazio alla Rete 2 sono piuttosto importanti per il secondo canale della televisione pubblica.

Oscilla dunque fra la conferma su Rai2 e l'approdo, anzi il ritorno su Rai3, il futuro di Fabio Fazio e del suo programma, nell'ultimo anno che lo lega ancora alla televisione pubblica.Di certo mai più su Rai1, la ferita per Fabio è ancora aperta dopo la decisione della Rai di togliere il suo programma dall'ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo. .