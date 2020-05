Vivi e lascia vivere, anticipazioni quinta puntata

Di Paolino giovedì 21 maggio 2020

Le anticipazioni della quinta puntata del 21 maggio 2020 di Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci nei panni di una moglie e madre che, tradita dal marito, decide di mentire a tutti ed aprire un'attività tutta sua

E' sempre più incasinata, la vita di Laura (Elena Sofia Ricci), la protagonista di Vivi e lascia vivere, la fiction di Raiuno che torna in onda questa sera, giovedì 21 maggio 2020, alle 21:25, con la quinta puntata. Per Laura, ed il resto della sua famiglia, infatti, i guai non sono ancora finiti.

Vivi e lascia vivere, la quinta puntata

Nella quinta puntata, Laura deve cercare di farsi perdonare per avere mentito sulle sorti di Renato (Antonio Gerardi), sia con i figli che con le amiche. Cerca di riavvicinarsi ai primi, ma con scarsi risultati, tanto che Giada (Silvia Mazzieri), che già prima di scoprire che il padre non era morto non aveva un bel rapporto con la madre, le chiede di non presenziare alla sua laurea, e torna da Luciano (Giulio Beranek).

Anche Toni (Massimo Ghini) sembra essere pronto ad allontanarsi, ma un omicidio di cui è accusato mette a rischio l'attività della protagonista. Renato, intanto, vince una grossa somma di denaro al gioco, sperando così di poter sistemare tutti i debiti per cui era scappato da Napoli. Giovanni (Giampiero De Concilio), infine, confonde i propri sentimenti, dopo aver baciato il fratello di Sara (Irene Casagrande), e finisce per essere investito.

Vivi e lascia vivere, streaming

E' possibile vedere Vivi e lascia vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo in Guida Tv/Replay.

Vivi e lascia vivere, second screen

Si può commentare Vivi e lascia vivere su Twitter, utilizzando l'hashtag #ViviELasciaVivere.