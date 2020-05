Cambio Moglie, il reboot su Nove: prima puntata in diretta

Di Giorgia Iovane mercoledì 20 maggio 2020

Cambio moglie torna in tv: un altro classico che cerca nuova fortuna.

Torna in tv un altro format storico della tv anni '2000: parliamo di Cambio Moglie, al via da questa sera, mercoledì 20 maggio, alle 21.25 su Nove con un reboot prodotto da Banijay Italia. Un'operazione rischiosa, che punta alla dimensione dell'esperimento sociale - sulla scia di Matrimonio a prima vista, per intenderci - per rilanciare un onestissimo docureality che fu uno dei titoli di punta di FoxLife e che poi andò in chiaro su La7. Il principio dello scambio delle mogli, oggetto del format britannico Wife Swipe, fece subito presa sul pubblico tv e garantì al programma cinque edizioni realizzate tra il 2004 e il 2008.

Dodici anni dopo, torniamo allo scambio delle mogli: le famiglie che hanno scelto di partecipare al programma si mettono a disposizione per scompaginare la propria vita per una settimana, pronti a prestare la propria moglie/mamma/compagna di vita a qualcun altro e vedere come sarebbe la propria vita con un'altra moglie/mamma/compagna di vita. Dal canto proprio la moglie/mamma/compagna di vita può togliersi la curiosità di vivere un'altra vita. Le motivazioni e gli obiettivi che spingono a partecipare al programma sono i più vari: anni di edizioni originali ce lo hanno raccontato. Vedremo il taglio di questo 'esperimento sociale' (che, confesso, dal promo mi preoccupa).

Intanto il ritorno di Cambio moglie conferma la direzione presa da Discovery, intenzionata a recuperare i 'classici di inizio Millennio': dopo Cortesie per gli ospiti e Fuori Menù, adesso mi aspetto una nuova versione di Paint Your Life (antesignana di tutti i web tutorial) e una di SOS Tata, ovviamente aggiornata all'uso dei social network.

Ed è proprio il tempo passato, spero non invano, che mi incuriosisce nella visione di questa nuova edizione.





Cambio Moglie 2020, novità e anticipazioni prima puntata

Come detto, in questa nuova edizione il principio non cambia: due donne si scambiano la famiglia per una settimana (anche se il titolo rimanda a un altro punto di vista, in realtà).

Nei primi due giorni le mogli si imitano a osservare le abitudini della famiglia ospite e a seguirne le regole; dal terzo giorno in poi le due 'nuove' mogli potranno adottare le proprie regole, cambiando le routine di tutta la famiglia. Al termine della settimana le due donne, accompagnate dai rispettivi compagni, si incontreranno per discutere dell’esperienza vissuta.

La principale novità indicata è la presenza del punto di vista del marito che sarà interpellato fin da subito nella descrizione di vizi e virtù famigliari, così come i figli resi sempre più partecipi soprattutto nella fase di introduzione di nuove regole cui adeguarsi. Vedremo come.

Nella prima puntata scontro Nord - Sud: da una parte il sergente di ferro della Val Brembana Aurelia, dall'altra la leopardata Chiara da Napoli.

I De Castro vivono in provincia di Bergamo: Aurelia vive col marito e due figli ed è una maniaca della pulizia. Gestisce la casa con l'aiuto di una governante ed è talmente 'fissata' da non sopportare neanche gli odori di cucina: niente fritti e soffritti a casa sua.

Dove la mandano gli autori? E chi le mandano in sostituzione?

Ovviamente si scende a Napoli, regno del fritto. Qui vive la Cerrone, portata avanti da Chiara 'al servizio' di 4 figli, del compagno musicista e di una piccola fattoria composta da galline, capre e oche da accudire. Da sola.

Il terreno è minatissimo.



Cambio Moglie 2020, come seguirlo in tv e in live streaming

Questo reboot si compone di sole 3 puntate da un'ora ciascuno. Va in onda ogni mercoledì alle 21.25 su Nove (DTT, 9; Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9) ed è poi disponibile su Dplay.