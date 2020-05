Linea Verde estate, Marco Bianchi e Angela Rafanelli verso la conduzione (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 19 maggio 2020

Anticipazioni sulla nuova edizione estiva di Linea Verde su Rai1

Continua a definirsi il palinsesto estivo di Rai1. Dopo la scelta della coppia di conduttori di La vita in diretta (come anticipato da Blogo, dovrebbero esserci Marcello Masi e Andrea Delogu), il direttore Stefano Coletta avrebbe scelto i conduttori di Linea Verde per le puntate in onda nelle prossime settimane nella collocazione della domenica mattina, alle ore 12.20.

Si tratterebbe, stando a quanto ci risulta, di Marco Bianchi e Angela Rafanelli.

Il primo è un cuoco classe 1978, autore di 14 libri, food mentor, già visto in programmi come Geo & Geo, Detto Fatto e La prova del cuoco, ma anche in alcuni docu-reality di FoxLife e su Food Network. La seconda è una conduttrice televisiva e radiofonica (Radio2). Tra le tante esperienze televisive, quella come inviata a Le Iene, a Quelli che il calcio e a Domenica In nella stagione 2017-2018. Di recente ha affiancato Francesca Fialdini su Rai3 in In viaggio con lei.

Ricordiamo che la scorsa stagione Linea verde estate era condotto da Federico Quaranta e Federica Di Denaro, mentre la versione serale (che quest'anno non ci sarà, salvo sorprese) dal titolo Grand Tour era guidata da Angelo Mellone e Lorella Cuccarini. L'allora direttrice di Rai1 Teresa De Santis scelse, invece per la versione invernale dello storico programma che si occupa di agricoltura e territorio Beppe Converini e Ingrid Muccitelli e per quella Life Daniela Ferolla e Marcello Masi.