Amici speciali, prima puntata 15 maggio 2020 in diretta

Di Massimo Galanto venerdì 15 maggio 2020

La prima puntata di Amici Speciali

22.29 Stash particolarmente espansivo stasera. De Filippi lo interrompe: "Mo' non ti prendere tutto questo spazio".

22.22 Torna la Magic ball. Gaia la gioca con Andreas. I blu rispondo con Stash.

22.17 De Filippi e la Gentile di Rtl 102.5 sottolineano un presunto scambio di sguardi tra Gaia e Alberto. Lei: "Siamo amici". Maria: "Non c'è nulla, l'interesse è unilaterale".

22.16 Gaia contro Alberto Urso, riprende la gara.

22.14 Panariello vince la Super coppa, che in realtà è molto piccola!

22.12 Quasi monologo di Panariello.

22.05 Lo sketch di Panariello modello e la De Filippi appare molto divertita.

22.02 Panariello: "Sembro Mariotto". De Filippi: "Di Ballando con le stelle".

22.02 Panariello si è scritto i nomi delle squadre sulle gambe. Dovrà sfilare.

22.00 In palio per i giurati c'è "una supercoppa meravigliosa".

21.57 De Filippi introduce la gara della giuria. Si parte da un pacco sugli spalti.

21.56 Si passa alla coreografia ormonosa di Gabriele. Ferilli: "Me lo ricordo bene, vinse un'edizione in cui c'ero anche io".

21.52 Bravi: "Penso che tu sia un grande artista, ogni volta che canti sei commovente e struggente. Arrivi al cuore delle persone"

21.49 Michele Bravi canta Il diario degli errori. De Filippi: "Lo cantò a Sanremo quando c'eravamo io e Carlo".

21.49 I blu con Stash pendono 510 punti.

21.46 Atmosfera molto rilassata, tocca a Stash. Intanto Andreas ha totalizzato 455 punti. In che senso?

21.44 Panariello: "Questo programma si dovrebbe chiamare congiunti speciali".

21.43 Siamo al primo grazie a Peparini, firmato Pettinelli.

21.42 Si parte con la gara, Andreas sul palco.

21.40 Parentesi sul corno indossato da Maria.

21.38 De Filippi: "Questo è un periodo particolare, stiamo uscendo da una fase negativa, ma la sanità ha ancora bisogno di tante cose". In palio nella prima manche ci sono 30 mila tamponi!

21.36 De Filippi presenta la giuria cattivissima e spietata. Qualche problema di audio. Scotti: "Sarà una festa meravigliosa". Abbagnato assente perché è in quarantena, essendo rientrata in Italia dalla Spagna.

21.34 De Filippi presenta la giuria radiofonica, quella dei prof, saluta Peparini, quindi fa entrare i concorrenti.

21.34 Inizia Amici Speciali!

Stasera, venerdi 15 maggio, su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, inizia Amici speciali, lo spin off di Amici che sarà condotto da Maria De Filippi e che TvBlog seguirà in liveblogging.

L’obiettivo - viene spiegato nel comunicato stampa di lancio del programma - è "di regalare con quattro speciali un sorriso a tutti gli spettatori che sono radunati davanti alla tv e che in questo difficile momento hanno bisogno di leggerezza e spensieratezza".

Il format prevede una sfida a squadre che coinvolge dodici artisti conosciuti dal pubblico. Nel dettaglio i concorrenti sono 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di Amici, ossia il vincitore di categoria della 15esima edizione Gabriele Esposito, il finalista della medesima edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16esima edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18esima edizione Umberto Gaudino e il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19esima, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17, Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata, Alberto Urso, vincitore di Amici 18, la band The Kolors, vincitrice di Amici 14, Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, e Random.

In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

A valutare le esibizioni la giuria formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e dall'etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato.

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia vedrà i giurati mettersi in gioco e partecipare alla gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela. Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse grande direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e dell’esperto di discografia Rudy Zerbi, tre volti storici di Amici che hanno visto nascere e crescere professionalmente la maggior parte degli artisti in gara.

In studio a giudicare le performance quattro rappresentanti dei quattro più grandi network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelleti per Radio Italia Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

Direttore artistico dello show Giuliano Peparini. Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Totò Copppolino. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella. Firma la regia Andrea Vicario.