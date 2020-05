Diavoli, anticipazioni penultimo appuntamento: Massimo sfida Dominic (in Costiera Amalfitana...)

Di Giorgia Iovane giovedì 7 maggio 2020

Diavoli, anticipazioni della settima e ottava puntata in onda venerdì 8 maggio.

Lo scontro tra Massimo e Dominic si fa sempre più serrato nel penultimo appuntamento di Diavoli, in onda con la sua quarta doppia puntata venerdì 8 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now TV. Vicende private, dossier segreti, equilibri internazionali e questioni personali sono sempre più avviluppate tra loro tra la settima e la ottava puntata del financial thriller prodotto da Sky e Lux Vide e diretto, nelle due puntate in onda questa settimana, esclusivamente da Jan Maria Michelini.

Al centro della storia come sempre Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) e Dominic Morgan (Patrick Dempsey). E questa volta Massimo tornerà nel suo paese d'origine, Cetara, in Costiera Amalfitana. E non da solo.

Diavoli, anticipazioni settima e ottava puntata | 8 maggio 2020

Massimo scopre finalmente il contenuto del dossier segreto di Edward e a decodificare i dati che il collega aveva raccolto in essi circa le manovre di Dominic. I documenti, infatti, svelano alcune informazioni scottanti su un piano messo a punto da Morgan. Deciso ad andare in fondo alla questione, Massimo parte con Sofia alla volta della Moldavia per trovare ulteriori prove a sostegno delle proprie ipotesi. Ma sa che la sua vita è in pericolo.

Diavoli, ottava puntata | Rientrato a Londra, Massimo è costretto a partire per Cetara, il paese della Costiera Amalfitana in cui è nato e cresciuto in Costiera amalfitana, a causa dei gravi problemi di salute del padre con cui non parla da dieci anni. Durante il viaggio, Massimo si trova a fare i conti con tutto ciò da cui era sempre scappato e con i dolorosi fantasmi del suo passato. Riesce però a raggiungere il capezzale del padre e al suo fianco c'è ancora Sofia. Nel frattempo, a Londra, Duval e Dominic sono sempre più determinati a portare a termine i loro piani segreti: Morgan ha in mente una strategia.