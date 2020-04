Temptation Island 2020, aperti i casting per la nuova edizione: "Con la speranza che la situazione possa tornare alla normalità..."

Di Fabio Morasca mercoledì 29 aprile 2020

La redazione di Temptation Island "è attiva" nonostante la situazione di incertezza circa la nuova edizione.

Sulla nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, diventato ormai un tradizionale appuntamento televisivo estivo, regna ovviamente l'incertezza più assoluta a causa dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese, dovuta alla pandemia di COVID-19.

Come già sappiamo, infatti, Temptation Island, solitamente, va in onda a cavallo tra giugno e luglio, in prima serata su Canale 5, e le registrazioni avvengono poche settimane prime.

Nella speranza che da qui a metà giugno, la situazione possa nettamente migliorare, Temptation Island non ha fermato i casting riguardanti quella che sarà la settima edizione, da quando il programma è tornato in onda nell'estate 2014 (i primi post riguardanti l'apertura dei casting erano stati pubblicati a inizio marzo, prima del lockdown che ha bloccato il paese).

Sui canali social ufficiali del programma, è stato diffuso anche un video-promo rivolto agli aspiranti partecipanti della nuova edizione che possono tranquillamente andare sul sito Witty Tv per compilare il form e inoltrare la richiesta di partecipazione.

Al termine delle ultime puntate di Uomini e Donne, in onda ogni pomeriggio su Canale 5, l'autrice Raffaella Mennoia ha annunciato i casting in corso con le seguenti dichiarazioni:

Con la speranza che la situazione nel nostro paese possa tornare alla normalità, la redazione di Temptation Island è attiva. Se volete partecipare alla nuova edizione, contattate Witty Tv oppure chiamate il numero (06.3721721).

In caso la situazione legata all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo non dovesse migliorare, sarebbe arduo immaginare una versione alternativa valida anche per Temptation Island che, se messo alle strette, potrebbe anche essere posticipato a fine estate, periodo in cui, negli ultimi due anni, sono state registrate le prime due edizioni vip di Temptation Island.