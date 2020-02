I retroscena di Blogo: Temptation island resta in estate

Di Hit lunedì 24 febbraio 2020

Indiscrezioni sulla stagione estiva della tv

Mentre fra giugno e luglio ci saranno gli Europei di calcio e successivamente le Olimpiadi in un estate 2020 che si annuncia piena di sport, si stanno decidendo in queste ore quelli che saranno gli appuntamenti televisivi che il pubblico del piccolo schermo avrà modo di vedere nella prossima estate.

Uno degli appuntamenti principe, per quel che riguarda l'intrattenimento, è certamente il programma di varietà Temptation island. La versione serale esterna di Uomini e donne di Maria De Filippi, qualcuno ha ipotizzato che potesse andare in onda a maggio, prima del solito, questo proprio per svicolare dallo sport di cui sopra.

Secondo quanto apprendiamo invece l'edizione 2020 di questo varietà dovrebbe andare in onda fra giugno e luglio, quindi più o meno nel solito periodo, facendo slalom fra le partite di calcio degli Europei, cambiando quindi giorno di collocazione settimana dopo settimana ed andando ad occupare le serate libere dal calcio, oppure posizionandosi in quelle che prevedono una "partita debole".