Alma Tv, il 1° maggio sul 65 del digitale terrestre il nuovo canale dall'unione di Alice Tv e Marcopolo

Di Paolo Sutera venerdì 24 aprile 2020

Dal 1° maggio 2020 parte Alma Tv, sul canale 65 del digitale terrestre, frutto dell'unione tra Alice Tv e Marcopolo, in cui saranno presenti contenuti dedicati alla cucina ed ai viaggi in Italia

Cucina e viaggi, con al centro sempre l'Italia: sarà questa la programmazione principale di Alma Tv, il nuovo canale frutto del matrimonio tra Alice Tv e Marcopolo, che farà il suo debutto sul canale 65 del digitale terrestre a partire dal prossimo 1° maggio 2020.

Alma Media ed il Gruppo Sciscione uniscono così le forze in una partnership che porterà i contenuti dei due canali, noti da tempo agli appassionati, in un unico palinsesto, disponibile ad un canale "più vicino" nel telecomando. Se Alice e Marcopolo trasmettevano infatti al 222 ed al 223 del digitale terrestre, ora saranno unite in un canale differente e meno lontano rispetto ai canali maggiori.

L'Italia, le sue tradizioni, le sue bellezze e la sua cucina saranno al centro di Alma Tv, nome che nasce dalla crasi tra Alice e Marcopolo. Dal primo, in particolare, si prenderanno le trasmissioni dedicate alla buona cucina, con ricette, consigli e suggerimenti per riscoprire alcuni piatti della tradizione.

Dal secondo, invece, il canale prenderà i contenuti legati ai viaggi in Italia, con programmi -reportage e documentari- dedicati ai più bei luoghi del nostro Paese ed ai consigli per viaggiare lungo la Penisola alla scoperta di posti più o meno noti e che meritano di essere visitati.

Tanti programmi già noti al pubblico, quindi, ma anche alcune novità, che saranno disponibili fin da subito in palinsesto: tra questi, "Pillole di sapori", in cui chef ma anche personaggi dello spettacolo cucinano con Vassiliki Tziveli, raccontando aneddoti della loro vita, e "Bekér on tour", con Fabrizio Nonis pronto a raccontare al pubblico l'arte della macelleria ed a consigliare i migliori abbinamenti tra cotture e materie prime. La raccolta pubblicitaria del canale sarà affidata a Prs Mediagroup.