Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 21 aprile 2020

Di Hit mercoledì 22 aprile 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Parte la nostra analisi delle curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 22% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Beautiful seconda attorno al 16% di share. Terza la curva di Rai1 attorno al 7% con la Vita in diretta, in rialzo fin verso il 10% di share.

Canale 5 è al primo posto prima con Una vita fin verso il 16% di share e poi in calo con la nuova versione di Uomini e donne fin verso il 14% di share. Contemporaneamente abbiamo poi la curva blu di Rai1 andare al comando con lo Speciale di Rai Parlamento durante l'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per poi calare sotto il 15% durante gli interventi dei senatori.

La curva arancione di Canale 5 durante l'intervento del premier perde altri punti, per poi salire fin verso il 15% durante gli interventi dei vari parlamentari su Rai1 con in onda Il Segreto e Pomeriggio 5. La curva blu di Vita in diretta, partito alle cinque e mezza, scorre attorno al 14%, quasi pareggiando con Pomeriggio 5 e con la curva verde di Geo sotto la soglia del 10% di share.

Nel preserale prevale la curva delle repliche dell'Eredità con la curva delle repliche di Avanti un altro subito sotto, entrambe fra il 15 ed il 23% di share. La curva verde del Tg3 e dei Tg Regionali segue fra il 10 ed il 16% di share.