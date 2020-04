Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 20 aprile 2020

Di Hit martedì 21 aprile 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Parte la nostra analisi delle curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 22% di share e con la curva di Canale 5 con Beautiful seconda attorno al 14% di share. Terza la curva di Rai1 attorno al 7% con Vita in diretta, poi in crescita fin verso la soglia del 15% di share.

Canale 5 è al primo posto prima con Una vita e poi con la nuova versione di Uomini e donne che scorre stabilmente sopra il 15% di share, fra alti e bassi con l'evidenza del pubblico impegnato a capire l'interesse verso le nuove dinamiche del programma di Maria De Filippi.

Abbiamo poi la curva di Rai1 che si porta al comando con Il paradiso delle signore sopra la linea del 15% di share, per poi calare durante la fascia informativa e con la curva dell'ammiraglia Mediaset che è davanti col Segreto al 15% di share. La sfida fra Vita in diretta e Pomeriggio 5 è vinta dal programma di Rai1 con la curva blu sulla linea del 15% di share e quella arancione poco sotto, ma con entrambe che calano sulla parte finale delle loro trasmissioni. Terza la curva di Geo poco sotto il 10%.

Nel preserale prevale la curva delle repliche di Avanti un altro con la linea di Canale 5 fra il 15 ed il 21% di share. seguita da vicino dalla curva blu di Rai1 con le repliche dell'Eredità. Subito sotto la curva verde di Rai3 con il Tg3 e i Tg Regionali che supera la soglia del 15% di share.