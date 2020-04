Diavoli, il cast della serie tv di Sky Atlantic

Di Paolo Sutera giovedì 16 aprile 2020

Il cast di Diavoli, la serie tv di Sky in onda su Sky Atlantic e Now Tv dal 17 aprile 2020

Cast internazionale, guidato da due attori, uno italiano ed uno statunitense, amatissimi dal pubblico. Per presentarsi al mercato italiano ed internazionale, Diavoli, la nuova serie tv di Sky Atlantic in onda da domani, venerdì 17 aprile 2020 (disponibile anche on demand e su Now Tv), fa scendere in campo due pezzi grossi della serialità nostrana e non, come Alessandro Borghi (che abbiamo imparato a conoscere anche grazie a Suburra-La serie) e Patrick Dempsey, indimenticato Dr. Sheperd di Grey's anatomy.

A loro due il compito di accompagnare il pubblico nello spietato mondo della finanza, teatro delle vicende dei dieci episodi realizzati per la prima stagione. Insieme a loro, un cast di attori pronti ad interpretare personaggi alle prese con mosse strategiche, decisioni rischiose ma anche con un vero e proprio thriller che farà da trait d'union lungo tutta la serie.

Alessandro Borghi è Massimo Ruggeri

Italiano, di umili origini (è cresciuto in un villaggio di pescatori), grazie alle sue capacità e talento ha fatto carriera nel mondo della finanza, fino a diventare Head of Trading della New York-London Investment Bank, una delle banche d'investimento più grandi di Londra. Per arrivare dove è arrivato, però, ha dovuto fare numerosi sacrifici, rinunciando anche alla ex moglie Carrie (Sallie Harmsen): anche per questo ha un carattere chiuso ed introverso, ma non rinuncia ad un umorismo tagliente. Dominic (Dempsey) è il suo mentore, ma tra i due le cose iniziano ad incrinarsi a causa di alcuni segreti.

Patrick Dempsey è Dominic Morgan

Americano, è il Ceo della NYL, e dopo aver sposato Nina (Kasia Smutniak), ereditiera di una famiglia nobile, gli si sono aperte le porte degli ambienti più altolocati di Londra. Uno degli uomini più potenti del mondo della finanza, ha sempre il controllo della situazione, soprattutto dopo aver perso il figlio John, evento che ha messo in crisi il suo matrimonio. Tiene molto a Massimo, ma i suoi veri interessi potrebbero causare qualche problema al loro rapporto.

Kasia Smutniak è Nina Morgan

Moglie di Dominic, donna di mondo e sofisticata, ha sempre avuto un buon rapporto con il marito, legata a lui da sentimenti ed interessi, che l'hanno vista impegnata in numerosi eventi di beneficenza. La morte del figlio John, però, cambia tutto, allontanando Nina da Dominic, che non si rende conto della sofferenza della moglie.

Laia Costa è Sofia Flores

Argentina, è un'hacktivista e reporter di Subterranea, piattaforma clandestina di informazione che ora ha nel mirino la NYL e di conseguenza Massimo. Testarda, è disposta a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo, motivata anche da ragioni personali, dato che dieci anni prima il fratello si è suicidato dopo essere stato rovinato da una speculazione della banca.

Harry Michell è Paul McGinnan

E' il braccio destro di Massimo, il vero e proprio trader tra i Pirati, ovvero il team del protagonista. Si occupa di piazzare le offerte, ed in questo campo è uno dei migliori. Fuori dal lavoro è un uomo sposato, ma come marito non eccelle così come nel lavoro. Ha un rapporto molto stretto con Massimo, ma a volte prenderà delle decisioni inaspettate.

Paul Chowdhry è Kalim Chowdhrey

L'analista dei Pirati, è il componente del gruppo con maggiore sangue freddo ed esperienza. Ha visto Massimo crescere all'interno della Banca, dove lavora da tanto tempo: la sua formazione da matematico gli permette di fare calcoli che raramente sono sbagliati. Fuori dal lavoro ha un forte senso morale.

Pia Mechler è Eleanor Bourg

Proviene da una famiglia difficile, che le ha insegnato che se vuole ottenere qualcosa deve lottare per averlo. Tra i Pirati si occupa di trattative con l'esterno, ruolo che svolge con estrema attenzione. Bellezza mozzafiato, alla NYL è desiderata da tanti uomini, ma nessuno l'ha mai toccata: sa come tenerli a distanza, mentre con i clienti sa sedurli.

Malachi Kirby è Oliver Harris

24 anni, è uno studente della London School of Economics, che riesce a malapena a pagare grazie alla borsa di studio. Per questo, vende le risposte degli esami agli altri studenti, facendo affidamento sulla sua intelligenza. Vive nella parte più povera della Londra suburbana con la sua ragazza Latoyah, infermiera e suo fratello Tyrone. Raccomandato dal professore Philip Wade, ottiene un lavoro alla NYL, dove entra a far parte del team di Massimo e dimostra di saper imparare alla svelta.

Lars Mikkelsen è Daniel Duval

Capo di Subterranea, conduce una vita da latitante, da quando ha lasciato il suo lavoro di "assassino economico", in cui forzava gli Stati in via di sviluppo a contrarre debiti con gli Stati Uniti. Dopo che ha fondato Subterranea, si è messo al lavoro per distruggere l'economia e la finanza. Ha trovato in Sofia un valido aiuto, motivandola sfruttando il suo dolore per la morte del fratello.

Lorna Brown è Vicky Bale

Determinata agente di Polizia incaricata di seguire il caso di Edward Stuart, potrebbe avere una carriera migliore, se non fosse che non vuole scendere a nessun tipo di compromesso. Capisce subito che la morte di Edward non è dovuta ad un suicidio, e considera Massimo uno dei sospettati. Ma sarà proprio lui a chiederle aiuto.

Sallie Harmsen è Carrie Price

Ex moglie di Massimo, artista fallita, bipolare, dipendente da droghe ed alcool. All'inizio, il matrimonio con il protagonista andava bene, ma quando Massimo è entrato alla NYL la donna è diventata un ostacolo alla sua carriera. Così, dopo una crisi di fronte ai suoi colleghi, i due hanno divorziato. Carrie torna inaspettatamente nella vita di Massimo, gettandolo nello sconforto.