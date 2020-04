Alessandro Cattelan e Sanremo 2020, la replica di Lucio Presta: "Ha tirato in ballo un collega per farsi notare..."

Di Fabio Morasca mercoledì 8 aprile 2020

Lucio Presta su Facebook: "Se ne ha parlato con Salini e Rai 1, perché poi Sanremo non gli è stato affidato?"

Alcune dichiarazioni di Alessandro Cattelan, rilasciate a Dagospia alla vigilia della prima puntata della settima edizione di E poi c'è Cattelan, il late show di Sky Uno tornato in onda ieri sera, non sono particolarmente piaciute a Lucio Presta che ha deciso di replicare.

Ovviamente, l'oggetto del botta e risposta è la settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotto con successo da Amadeus che ne ha curato anche la direzione artistica.

Cattelan, tra i papabili conduttori dell'ultimo Festival, nell'intervista in questione, ha mostrato un po' di insofferenza per le immancabili domande "sanremesi" ("Oramai le domande su Sanremo sono diventate un tormentone con voi giornalisti"), confermando, però, i contatti con la Rai ("Ne abbiamo parlato seriamente, sì, e devo dire che essere preso in considerazione per condurlo è già un bel riconoscimento. Una proposta formale, no. Però ne abbiamo parlato, questo sì. E ci siamo scambiati pensieri e opinioni. Faceva parte di un discorso credibile. Ma questo non significa che stessi per farlo...") e minimizzando un po' il successo ottenuto dall'ultima edizione ("Sanremo è quella cosa che guardi a prescindere da chi lo fa, da chi non lo fa, da cosa ci mette dentro").

Lucio Presta, agente, tra gli altri, ovviamente di Amadeus, come già anticipato, non ha gradito le sopraccitate dichiarazioni, insinuando che Cattelan abbia voluto parlare di Amadeus e di Sanremo "per farsi notare".

Presta, nel suo post, inoltre, ha sottolineato l'insuccesso dell'ultima edizione di X Factor e i magri risultati ottenuti dalla prima puntata di E poi c'è Cattelan e ha chiesto a Cattelan anche delucidazioni riguardo i contatti avuti con la Rai per Sanremo 2020.

Di seguito, trovate il post condiviso da Lucio Presta: