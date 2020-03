Musica che unisce, la diretta: Emma

Di Giorgia Iovane martedì 31 marzo 2020

Un charity show da remoto per la Protezione Civile dalle 20.35 su Rai 1.

22.00 Oh, a schiaffo arriva Il Volo, senza introduzioni. Meglio. E davvero con un cell, poi qualcun altro ha montato. Bene così.

21.59 Luca Zingaretti invita a donare.

21.53 "Dobbiamo portare un sorriso" dice Emma serissima. Qua si è perso il senso di questo evento: non c'è una regia è stato detto a ciascuno di fare quello che volevano, ma senza dare un'indicazione di tono, di obiettivo. Il momento è difficilissimo, ma proprio per questo si chiamano professionisti. No? Canta Amami. Stop

21.48 Oh, una gioia: un duetto Fedez - Francesca Michielin, Magnifico.

21,43 Francesca Michielin canta Nessun grado di separazione.

21.43 Come lavarsi le mani, sempre.

21.41 Un infermiere, delle studentesse universitarie, dei liceali cantano insieme: ecco un'altra cosa davvero bella...

21.36 Francesco Gabbani, aiutaci tu a continuare sulla scia di Bocelli. Tutti dicono di essere contenti, onorati di essere a Musica che Unisce, che bisogna restare a casa e che bisogna seguire le regole. Ma abbiamo bisogno di cose diverse. Gabbani canta Viceversa, portata a Sanremo 2020 (che sembra 10 anni fa).

21.35 Altre immagini dall'Italia con la voce di Mollica e con l'ennesima colonna sonora di un film italiano (che ora mi faccio venire in mente)

21.34 Carina la Rimbamband che ricorda cosa non bisogna fare. Bellissimo: ecco, mettiamolo a loop sui social Rai...

21.28 Una dedica a Milano prima di Una domenica bestiale. Ecco, l'evento. Canta anche Paoli e più su di Renato Zero, Ma che vuoi di più. Ecco lo show! "Le cantavo quando avevo 18 anni. Mi scuso per gli accordi sbagliati, le parole dimenticate, ma l'ho fatto col cuore".

21.24 Camera multipla per Bocelli (almeno 4 inquadrature diverse), che manda un montato. Per lui uan selezione 'inedita', con pezzi che cantava quando faceva il pianobar e che dedica al papà. Oh, un altro contributo con un senso artistico ed emotivo.

21.23 Una clip di infermieri, medici e volontari chiusa da Francesco (Montanari).

21.20 L'indicatore gradimento casalingo (aka genitori) indica che è stato cambiato canale...

21.19 ... un monologo a due voci, praticamente.

21.18 Paola Cortellesi e PierFrancesco Favino parlano da soli, dopo un mese...

21.15 Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, di Bergamo. E cercano di far dimenticare alla loro città per un attimo tutto il dolore. E canta Bergamo, scritta tanto tempo fa. Ed è finora l'omaggio più sentito e commovente. Però le immagini di Bergamo sotto anche no... Lasciateci l'emozione di Riccardo.

21.31 Intervento di Walter Ricciardi che spiega come funziona il virus e come difenderci: stare lontani, lavarsi le mani e disinfettiamo le superfici.

21.09 Oh, altra mezza idea, apprezzata. ED è una delle cose migliori ascoltate finora: la registrata servirebbe a questo, ovvero alla preparazione di numeri particolari.

21.04 Mengoni da Milano è al lavoro su nuovi brani e ricorda di restare a casa e di aiutare la Protezione Civile: toni mediamente mesti, non c'è quell'afflato di spenseratezza e speranza che aiuta anche la serata. Mengoni parla di 10' insieme. E inizia da La ragione del mondo.

21.03 I Pozzoli dicono una grande verità: tu che sei per giornate intere davanti alla lista della spesa online in attesa che esca Conferma l'ordine.

20.59 Levante da Torino con Tiki Bom Bom. Decisamente meglio queste versioni al piano di quelle con la base alla Tiziano Ferro, diciamo.

20.59 Sulla musica di Nuovo Cinema Paradiso il ringraziamento di Mollica per chi è in prima linea e lavora per farci stare a casa e bene.

20.57 E siamo al balletto virtuale di Virginia Raffaele e Roberto Bolle: la cosa migliore fatta finora. Con due iPhone...

20.55 I concerti non sono stati ancora cancellati, non ci sono certezze, io spero sempre che l'estate 2020 sia l'estate della rinascita.

20.52 "Benvenuti a casa mia, che in questo periodo è il mio terreno di cura, insieme alla musica" dice Tiziano Ferro dopo aver cantato Amici per Errore e prima di Incanto.

20.48 Tiziano Ferro (coperto dal microfono).

20.45 Intervento di Svevo Moltrasio su Bergamo e Brescia: vabbè, ma se inizi con la musica, continua ancora un po' con la musica, agganciaci e poi raccontaci quello che vuoi... Anzi è un virtale viaggio in Italia.

20.42 Scorrono dei Tweet, ma sono editati. Onde evitare l'incidente di qualche Capodanno fa. Ma che peccato, però, questo Crowl: era tanto bella l'immagine pulita.... Quando capiranno che la grafica insistita è un rumore anche per la musica?

20.40 Si parte con Poetica e Un giorno migliore di Cesare Cremonini. Chi le fa le riprese? Bella la versione solo piano.

20.39 Un'intro modesta, con la voce di Mollica, ma soprattutto il piano struggente della colonna sonora di Forrest Gump.

20.32 Il TG1 sta spoilerando la serata, che come previsto è tutta realizzata con contributi registrati. Come l'iHeart.

20.30 Manca poco all'evento...

Musica che unisce su Rai 1, "È il nostro Live Aid": ospiti e programma

Musica che unisce è la serata-evento di Rai 1 per raccogliere fondi per la Protezione Civile: uno show inedito, fatto 'in casa'.

"È il nostro Live Aid" ha detto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta annunciando Musica che unisce, la serata-evento in onda questa sera, martedì 31 marzo, dalle 20.30 sull'Ammiraglia Rai. Un charity show per raccogliere fondi per la Protezione Civile, realizzato in collaborazione col Ministero della Salute e grazie alla partecipazione di decine di artisti che hanno inviato clip ed esibizioni realizzate a casa, legate tra loro grazie alla voce narrante di Vincenzo Mollica.

Il pensiero corre subito all'iHeart Living Room Concert, andato in onda domenisca scorsa su Fox condotto da Elton John per raccogliere fondi a sostegno di chi è in crisi per l'emergenza COVID e a sostegno dei primi soccorritori per l'infanzia: una serata pensata per rallegrare gli americani in quarantena e per fare del bene, cui hanno partecipato con momenti di spettacolo di alto profilo stelle hollywoodiane e leggende della musica. Ed è difficile ignorare l'ottimamente realizzata reunion dei Backstreet Boys, tra i vari momenti da ricordare.

Musica che unisce, quindi si annuncia come un live non live che si avvale di performance da remoto con attori, cantanti, esponenti del mondo dello sport, medici, esperti, comici e con un messaggio speciale del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: si può donare tramite l’IBAN della Protezione Civile, ma anche con carta di credito all'indirizzo www.rai.it/musicacheunisce.



Musica che unisce, ospiti ed esibizioni

Tra gli ospiti Virginia Raffaele e Roberto Bolle di nuovo impegnati in un balletto, questa volta virtuale, Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino daranno vita a un dialogo a distanza, Gigi Proietti declamerà “Viva l'Italia” di Francesco De Gregori. Enrico Brignano cercherà di sollevare lo spirito, mentre Luca Zingaretti reciterà un suo monologo, scritto apposta per invitare a donare per la Protezione Civile.

Il cast musicale prevede:





Cesare Cremonini,



Tiziano Ferro,



Levante,



Pinguini Tattici Nucleari,



Alessandra Amoroso,



Andrea Bocelli,



Brunori Sas,



Diodato,



Elisa,



Emma,



Ermal Meta,



Fedez,



Francesca Michielin,



Francesco Gabbani,



Gazzelle,



Gigi D’Alessio,



Ludovico Einaudi,



Mahmood,



Marco Mengoni,



Negramaro,



Paola Turci,



Riccardo Cocciante,



Tommaso Paradiso,



Marco Masini,



Il Volo,



Calcutta



Måneskin.



Presenti per il mondo dello sport Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri.

Tra gli esperti chiamati a parlare del COVID il Prof. Walter Ricciardi - Consigliere del ministro della Salute, il Prof. Giovanni Rezza - Direttore Dipartimento Malattie Infettive - Istituto Superiore di Sanità, il Prof. Giuseppe Ippolito - Direttore scientifico INMI Lazzaro Spallanzani Roma e la Dott.ssa Flavia Riccardo - Ricercatrice - Istituto Superiore di Sanità.

Come dettaglia il direttore di Rai 1 su FB, il programma è nato per 'ispirazione' di Marta Donà, ha tra gli autori Duccio Forzano - che cura anche la regia -, Alberto Di Risio e Matteo Catalano. Una delle particolarià è che andrà in onda senza interruzioni pubblicitarie.

Musica che unisce, come seguirlo in tv e in live streaming

Lo show va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) dalle 20.30 e in simulcast su RaiRadio2 con la conduzione di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. E' visibile inoltre su tutte le piattaforme Rai, da RaiPlay ai canali ufficiali YouTube e Facebook.





Musica che unisce, Second Screen

Musica che unisce ha un proprio profilo Instagram e ha come hashtag #Musicacheunisce.