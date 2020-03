Un Posto al Sole: dal 6 aprile 2020, le repliche della sedicesima stagione

Di Fabio Morasca sabato 28 marzo 2020

Dal 6 aprile 2020, Un Posto al Sole riproporrà episodi andati in onda nel 2012.

Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento, gli episodi inediti di Un Posto al Sole, la soap opera in onda nell'access prime-time di Rai 3, andranno in onda fino al prossimo 3 aprile e non più fino al prossimo 10 aprile.

E' stata confermata, invece, la decisione di trasmettere delle repliche al posto degli episodi inediti. Come già comunicato, infatti, per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria attualmente in corso nel nostro paese, la produzione degli episodi di Un Posto al Sole si è inevitabilmente interrotta.

A partire dal 6 aprile 2020, quindi, andranno in onda alcuni episodi della sedicesima stagione della soap, andati in onda nel marzo 2012.

Di seguito, trovate il post pubblicato sui canali ufficiali social di Un Posto al Sole:

Cari amici, da lunedì 6 aprile, la messa in onda di Un Posto al Sole proseguirà con le repliche della sedicesima serie, andata in onda a marzo 2012. Avremo modo di rivivere la nascita della storia d'amore tra Serena e Filippo, che nella stagione attuale sta vivendo una crisi molto seria. Potremo apprezzare alcuni protagonisti che non vediamo da tempo, Cristiana Dell’Anna nel doppio ruolo delle gemelle Micaela e Manuela Cirillo, Michele Cesari che interpreta Tommaso Ferri e Cristina D’Alberto nei panni di Greta Fournier, Ferdinando interpretato da Marco Bonini. Renderemo omaggio ad alcuni attori che purtroppo sono venuti a mancare, nelle prime saranno in onda Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore, l’amatissima Mamma Lucia.

Come già annunciato nel post, quindi, i fan di Un Posto al Sole avranno l'occasione di rivedere Antonio Pennarella e Regina Senatore, rispettivamente venuti a mancare nel 2018 e nel 2016.

Rivedremo anche gli esordi di Cristiana Dell'Anna che, negli ultimi anni, ha raggiunto la popolarità internazionale grazie a Gomorra - La Serie, per la quale ha interpretato il ruolo di Patrizia dalla seconda alla quarta stagione.

La storia d'amore tra Serena e Filippo garantirà una sorta di "continuità" con le dinamiche delle ultime puntate.