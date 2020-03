Grey's Anatomy, ecco come scompare Alex Karev. E la scelta fa discutere... anche noi

Alex invia lettere a Meredith, Jo, Bailey e Webber annunciando loro che non sarebbe tornato al Grey Sloan Memorial perché rimasto in Kansas nella fattoria di Izzie per vivere con lei e con i suoi due gemelli, Eli e Alexis, che la ex moglie ha avuto 5 anni prima con gli ovuli da lui fecondati e congelati prima che venisse operata al cervello per l'asportazione di un tumore.

L'occasione per Alex di ritrovare Izzie era arrivata dal processo contro Meredith: in realtà Alex spiega che in fondo non aveva bisogno di una scusa per chiamarla. Voleva farlo. Quando l'ha sentita per chiederle una testimonianza a favore di Meredith e le ha chiesto se avesse figli, Izzie non gli ha mentito e gli ha detto di averne avuti due suoi.

Da qui la decisione di Karev di partire immediatamente per conoscerli. I bambini sono stati subito entusiasti e Alex è ora contento di poter avere tutto quello che non ha mai avuto e di poterlo dare ai suoi figli.

A Meredith chiede di non cercare di fargli cambiare idea, ma di andarlo a trovare per conoscere i nipotini; inoltre cerca di farle capire che lei non ha bisogno di nessuna persona, perché lei stessa è sempre stata la sua unica, vera persona.

A Jo chiede scusa: si augura che possa avere tutto quello che davvero merita, le lascia tutti i suoi beni e anche le quote dell'ospedale. Pur amandola per tutto quello che ha fatto per lui, sa che lei non potrà dirgli di stare lontano dai suoi figli. Lei sa cosa vuol dire non avere i genitori. Non avrebbe voluto farle del male, ma non ha (e non vuole) alternative.

Per la Bailey la lettera di Alex è l'occasione per convincere Ben che la scelta di accogliere Joey è la migliore: anche lui può diventare qualcuno con le giuste occasioni, così come Alex, che non aveva nulla in partenza ma che è riuscito a farcela grazie alla sua determinazione e a un miracolo.

Richard è quello che apparentemente se la prende di più: vorrebbe fargli cambiare idea perché sa che vuol dire amare due persone e rischiare di buttare tutto all'aria, ma sa anche che, se potesse, darebbe tutto per tornare indietro e vedere Maggie crescere.

E l'addio di Karev è tutto qui.