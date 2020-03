Non è l'arena, puntata 8 marzo 2020: Massimo Giletti intervista Virginia Roberts Giuffre

Di Mr. Odo venerdì 6 marzo 2020

La testimone chiave del caso Epstein, principale accusatrice del principe Andrea, per la prima volta in Italia sarà intervistata in esclusiva da Massimo Giletti.

Non è l'arena: domenica 8 marzo, durante la ventiduesima puntata del programma di La7, Massimo Giletti intervisterà in esclusiva Virginia Roberts Giuffre, la testimone chiave del caso Epstein, nonché principale accusatrice del principe Andrea.

Per chi non avesse seguito la vicenda giudiziaria facciamo un breve riassunto: il sessantaseienne Jeffrey Epstein è un finanziere che, dopo essere stato travolto da uno scandalo sessuale ed essere stato accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, viene trovato morto impiccato nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era recluso in attesa del processo. Virginia Giuffre è una delle sue accusatrici, che si è definita la schiava del sesso di Epstein e che ha dichiarato di aver ricevuto dal finanziere nel 2001, quando aveva ancora 17 anni, l'ordine di avere rapporti sessuali con il principe Andrea. Secondo la donna il principe avrebbe approfittato di lei tre volte in tre luoghi diversi. Il terzogenito della regina Elisabetta ha ovviamente respinto ogni tipo di accusa.

Contattato da TvBlog, Massimo Giletti ha spiegato:



Credo che sia importante il giorno dell'8 marzo far parlare Virginia Giuffre, una donna di grande coraggio, che racconta il suo essere schiava in un'isola, soprattutto schiava psicologicamente. Perché il punto è questo: erano delle ragazze molto giovani, che avevano delle vite borderline, venivano da famiglie poverissime. Si è fatto un lavoro su queste ragazze. Lei è una donna di coraggio, denuncia. Non ha paura di parlare del Principe Andrea. Ovviamente questa è la sua verità, ma l'8 marzo ascoltarla ha un valore ancora più forte.

Tra gli altri argomenti, che il conduttore tratterà insieme agli ospiti in studio, figurano un approfondimento sull'emergenza Coronavirus che sta paralizzando l'Italia e un nuovo confronto con Adriano Panzironi, il guru della contestata dieta "Life 120".