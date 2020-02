90 Giorni per Innamorarsi: Nicole avrebbe un nuovo fidanzato e no, non sarebbe Azan

Di Claudia Cabrini sabato 29 febbraio 2020

Tra le coppie più chiacchierate del programma, quella formata da Nicole e Azan. La ragazza però avrebbe ora un nuovo fidanzato...

Vi ricordate della chiacchieratissima coppia del programma 90 Giorni per Innamorarsi, Nicole e Azan? Stiamo parlando di niente meno che di una delle più celebri coppie del programma americano prodotto da TLC e approdato in Italia grazie a Real Time, il celebre tv show all'interno del quale un cittadino o una cittadina statunitensi mostravano alle telecamere il difficile e complesso iter burocratico necessario per convolare a nozze negli USA con un compagno o una compagna stranieri. Tra le tante relazioni raccontate dal programma, tra le più travagliate di sempre quella di Nicole e Azan, cittadina americana lei, giovane marocchino lui. Anche grazie alla popolarità che la loro particolare storia ha ottenuto, e al seguito riscontrato da parte dei fan, Nicole è diventata - per lo meno sui social network - una vera star.

La sua relazione con Azan è sempre stata molto complicata - sembrerebbe addirittura che lui le abbia rubato dei soldi con la promessa di aprire un negozio insieme in Marocco. Dal canto suo, Nicole non ha mai confermato le infamanti voci che giravano sul ragazzo, ma al contrario lo ha sempre difeso, opponendosi soprattutto alla volontà della sua famiglia oltre che agli innumerevoli followers che hanno sempre cercato di farle aprire gli occhi con commenti talvolta poco lusinghieri, online.

Ebbene, dopo i vari sfoghi social di Nicole - che soltanto qualche mese fa spiegava di non aver più niente a che fare con la produzione di 90 Giorni per Innamorarsi, e di non voler mai più rispondere a tutti i messaggi dei fan ("Il programma è finito, fatevi una vita!" aveva letteralmente gridato in un video la ragazza) - sembra che al momento la giovane americana abbia ritrovato un pizzico di serenità. A comunicarlo lei stessa, con un post sul suo profilo ufficiale, all'interno del quale racconta di essersi innamorata di una persona capace di tirar fuori la parte più bella di sé. E no, quel ragazzo sembrerebbe proprio non essere Azan.

Come spiegato dal magazine online SoapDirt, Nicole avrebbe trovato un nuovo lavoro capace di renderla veramente felice. Starebbe facendo la barista nella nota catena Starbucks, ed è proprio lì che avrebbe conosciuto un collega speciale:



"Di recente c'è stato un lieto evento capace di stravolgermi la vita: il mio lavoro da Starbucks, che si è rivelato molto più di questo per me. Ogni giorno non vedo l'ora di andare a lavorare perché amo quel che faccio, tanto quanto le persone che qui lavorano insieme a me. Sono felicissima di aver a che fare con persone diverse ogni giorno, e mi rende molto felice sapere che voi ragazzi mi riconosciate sempre! Il mio lavoro mi ha aiutata ad uscire dal guscio, a rivelare nuovi aspetti di me. Non sarei quella che sono oggi senza Starbucks. Per questo, Starbucks sarà sempre parte di me".

La persona speciale che avrebbe quindi conquistato il cuore di Nicole sarebbe un suo collega. Tuttavia, la ragazza continua ad avere anche molti haters tra i suoi followers online, e proprio loro hanno ammesso di non credere ad una parola di quanto pubblicato dalla giovane Nicole. "Stai forse dicendo che aprirai presto uno Starkbucks in Marocco con il tuo ex fidanzato Azan?" le domandano alcuni profili fake su Instagram, "Sarebbe sicuramente un buon business per te e Azan" le scrivono altri.

Insomma, le bugie e gli stratagemmi architettati in passato da Nicole - che, lo ricordiamo, aveva anche creato un finto profilo Instagram di Azan pur di convincere gli spettatori del programma che lui fosse un bravo ragazzo e che la loro storia proseguisse a gonfie vele - continuano a segnare, ancora oggi, la sua credibilità. Scindere ciò che davvero accade nella sua vita da ciò che in realtà lei racconta, romanzando e non poco, ormai è complicato. Alcuni sospettano addirittura che Nicole non abbia alcun fidanzato/collega, ma che la sua amorevole dedica su Instagram sia arrivata in un momento per lei lavorativamente complicato, probabilmente vicino al licenziamento. Quel che è certo è che tra i produttori di 90 Giorni per Innamorarsi c'è ancora chi crede in lei, come l'autore Jon Walters che, al contrario, la incoraggia: "Brava Nicole! Mi auguro che Starbucks ti elegga ad ambasciatrice del marchio online".

Nicole avrà davvero un nuovo amore come lascia intendere online o ancora una volta la finzione supera la realtà? E, ci chiediamo ancora, che fine avrà mai fatto Azan? In ogni caso, le auguriamo il meglio per tutto ciò che verrà.