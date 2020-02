Casa Surace su Nove con un programma di cucina per 'fuori sede': casting aperti

Di Giorgia Iovane martedì 25 febbraio 2020

Casa Surace dal web in tv per un programma dedicato ad appassionati di cucina che vivano fuori casa.

Tra nonne ossessionate dal nipoti sciupati e i 'pacchi da giù' Casa Surace ha fatto del cibo una delle caratteristiche della propria comicità e della propria produzione web. Era solo questione di tempo, quindi, perché sbarcassero sulla tv lineare con un programma che avesse al centro la cucina. A portarli sul piccolo schermo ci è riuscita Pesci Combattenti, società di produzione che ha ideato un cult come Unti e Bisunti e che ultimamente è in onda su Real Time nella seconda serata del venerdì con Il Salone delle Meraviglie, che vede protagonisti Federico 'Fashion Style' Lauri e i suoi clienti.

Al momento si sa poco del nuovo programma con Casa Surace: le poche info arrivano dalla call per il casting. L'annuncio apparso sui social è rivolto a quanti vivono a Roma ma provengono da altre regioni, insomma quei 'fuori sede' che sono da sempre al centro dell'attenzione della factory nata nel 2015 che viene dal Sud (per la precisione, da Sala Consilina, in provincia di Salerno) "ed esce video".

L'appello è quindi rivolto principalmente ai fori sede. Gli appassionati di cucina che vivono a Roma ma provengono da altre regioni, senza limiti di età, sono prprio il target ricercato da Pesci Combattenti per questo nuovo progetto televisivo, prossimamente su Nove. Per candidarsi si può chiamare il 3938750857 o inviare una mail a castingcasasurace@gmail.com.

Chi si riconosce nel profilo, e ha voglia di mettersi in gioco - nonché stare agli scherzi di Casa Surace - può quindi proporre la propria candidatura e incrociare le dita: chissà che non sia uno dei protagonisti di questo nuovo programma, prossimamente su Nove.