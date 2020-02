Premio Biagio Agnes 2020: tra i vincitori Amadeus con Fiorello e L'amica geniale

Di Marco Salaris martedì 18 febbraio 2020

Il Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione si svolgerà a Sorrento dal 26 al 28 giugno.

Sarà l'edizione numero 12 per il premio Biagio Agnes e si terrà a Marina Grande (Sorrento) dal 26 al 28 giugno prossimi. L'ambito riconoscimento internazionale del Giornalismo e dell'Informazione anche quest'anno premierà - fra l'altro - personaggi e trasmissioni che si sono contraddistinte per qualità e talento in categorie di alto rango, valorizzando soprattutto le aziende che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo culturale in Italia.

La giuria dell'evento è presieduta da Gianni Letta, mentre la manifestazione (organizzata da Simona Agnes) è svolta in collaborazione con la Rai in partnership con Confindustria.

Tra i premiati ci saranno i reduci dall'ultimo festival di Sanremo Amadeus e Fiorello per la categoria 'Premio Costume e società' perché - si legge su Ansa.it - "sono riusciti, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese". Per quanto concerne la categoria Premio nuove frontiere del giornalismo sarà Rai Play a prendere il riconoscimento per "l'entusiasmante e ambizioso percorso che sta tracciando in ottica di alfabetizzazione digitale del pubblico". Per la categoria 'Fiction' il premio andrà all'adattamento televisivo de L'amica geniale.

Per la radiofonia, i 60 anni della trasmissione sportiva Tutto il calcio minuto per minuto in onda sulle frequenze di Rai Radio 1. Infine, un riconoscimento speciale andrà a Ida Colucci, in memoria dell'ex direttrice del Tg2 scomparsa lo scorso 19 agosto 2019.