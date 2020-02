Manuela Blanchard, 22 anni dopo Bim Bum Bam torna in tv

Di Paolo Sutera lunedì 17 febbraio 2020

A 22 anni dalla sua ultima apparizione in Bim Bum Bam, Manuela Blanchard torna in tv su DeaJunior con Tai Chi One

I genitori di oggi sono cresciuti anche con lei che, ora, torna in tv con un nuovo programma dedicato ai loro figli. Stiamo parlando di Manuela Blanchard, storica conduttrice di Bim Bum Bam su Mediaset dal 1985 al 1998: a 22 anni dalla sua ultima puntata del celebre programma per bambini, la conduttrice affronta una nuova avventura sul piccolo schermo.

Si chiamerà Tai Chi One, ed andrà in onda dal 20 marzo tutti i venerdì alle 14:20 su DeaJunior (canale 623 di Sky): il programma prende spunto dalla nuova vita professione della Blanchard, che in questi anni è diventata maestra di Tai Chi, disciplina che insegna a Milano.

Nel programma, la maestra Manuela (Shi Fu Manu) insegnerà ai più piccoli le posizioni ed i movimenti tipici della disciplina orientale, affiancata dal pupazzo Tino, creato appositamente per il canale dalla Jim Henson Company, la casa artefice dei Muppets e dei pupazzi di Sesame Street. Manuela e Tino, così, mostreranno ai piccoli telespettatori posizioni come quella della gru che apre le ali, del gallo d’oro in equilibrio su una gamba e de drago che muove la coda.

Tai Chi One si affiancherà all'altra produzione DeaKids per DeaJunior rivolta ai bambini ed alla scoperta delle antiche discipline orientali, ovvero Yo Yoga!. La quarta edizione, anch'essa in onda dal 20 marzo alle 14:10, vedrà ancora una volta protagoniste le maestre Renata Centi e Francesca Senette, impegnate ad insegnare ai bambini le posizioni e la filosofia dello yoga.

Tra le posizioni che saranno mostrate, il saluto al sole, la posizione dell’aquila, del cane e del pesce, il panca-trenino, il ponte e la candela, il doppio cobra e molte altre. Novità di questa edizione saranno la presenza di un papà ed una mamma che si cimenteranno nell'"Acro yoga", lo yoga acrobatico, e del Baby Yoga, per spiegare alle mamme come praticare la disciplina con i loro bebè. Entrambi i programmi, infine, saranno visibili in anteprima, dal 9 marzo 2020, su Sky On Demand.