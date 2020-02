Che Tempo Che Fa, Fazio porta in tv il caso Zaki, Burioni sul Coronavirus e i piloti della Ferrari

Di Giorgia Iovane domenica 16 febbraio 2020

Che Tempo Che Fa continua a ospitare reduci di Sanremo, ma guarda all'attualità con il caso Zaki.

Col trasferimento su Rai 2 Che Tempo Che Fa è tornato a fare da contenitore di racconti vari e di tagli diversi che su Rai 1 sembrava aver perso. Nella puntata di questa sera, domenica 16 febbraio 2020, Fabio Fazio ospita tante diverse anime dell'attualità, dalla cronaca col caso Zaki e il coronavirus visto da Burioni allo sport con i piloti Ferrari in esclusiva all'indomani della presentazione della nuova SF1000, passando per lo spettacolo e per la musica con Gabbani, secondo a Sanremo 2020, e con Dori Ghezzi, per ricordare Fabrizio De André nel giorno del suo 80° compleanno. Ma andiamo nel dettaglio.

Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 16 febbraio 2020

In esclusiva per Fazio i piloti della Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in studio con Mattia Binotto, team principal della casa di Maranello, per svelare i segreti della nuova monoposto a un mese dal nuovo Mondiale, al via il 15 marzo col Gran Premio d’Australia a Melbourne.

Spazio cronaca e attualità con il caso di Patrick George Zaki, studente egiziano 27enne dell’Università di Bologna iscritto al master GEMMA e arrestato il 7 febbraio a Il Cairo: ne parlano il Prorettore vicario dell’Università di Bologna Mirko Degli Esposti e l’amica Giada Rossi.

Attualità anche con il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus.

Coté spettacolo spazio al cast di Si vive una sola volta, di e con Carlo Verdone in studio con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora; ospiti anche Francesco Gabbani con la sua Viceversa, e Dori Ghezzi per parlare del docufilm di Walter Veltroni “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, nelle sale con un evento speciale in occasione dell'80° anniversario della nascita di Faber.

Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo ritroviamo Nino Frassica e Gigi Marzullo con Raul Cremona. Ospiti Antonio Cornacchione, Natasha Stefanenko e Teo Teocoli.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.40 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.