Skianto, diretta su TvBlog dalle 21.20

Filippo Timi rilegge nella prima puntata del suo one man show il Festival di Sanremo

Debutta stasera alle 21.20 su Rai3 Skianto, il one man show in due puntate con protagonista Filippo Timi. TvBlog seguirà il programma in liveblogging.

La trasmissione, realizzata in collaborazione con Ballandi, è ispirata allo spettacolo teatrale di Timi del 2014, un omaggio alla televisione nel quale l'attore rilegge stasera il Festival di Sanremo, mentre la prossima settimana gli show del sabato sera degli anni Ottanta.

Nella prima puntata intitolata Skianto Sanremo 67, in uno studio che ricostruisce quell'edizione della kermesse canora, Timi si fa accompagnare da Pippo Baudo nelle vesti di Virgilio. Le canzoni, non legate esclusivamente a quell'anno, vengono rielaborate da Raphael Gualazzi con la sua band. Intervengono anche Petra Magoni, Mario Biondi, China Moses, Simona Molinari, Marialuna Cipolla, Serena Brancale.





