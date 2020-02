La vita in diretta parla di Morgan, ma non cita la D'Urso: "Bugo era a Domenica In, lui da un'altra parte"

Di Massimo Falcioni martedì 11 febbraio 2020

La vita in diretta parla di Morgan ma non cita Barbara D'Urso: "Bugo era a Domenica In, lui da un'altra parte". Presente in trasmissione Alba Parietti, chiamata a riferire indirettamente i retroscena di Live

Barbara D’Urso c’è, ma non si nomina. Se a Domenica In Barbara la conduttrice era stata citata con tanto di frecciata ironica di Mara Venier, lo stesso non può dirsi de La vita in diretta.

Lunedì pomeriggio su Raiuno si parlava dell’ormai celebre lite tra Morgan e Bugo, ma Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno abilmente evitato ogni riferimento a Live-Non è la d’Urso.

“Ieri Bugo era a Domenica In, mentre Morgan era da un’altra parte”, ha detto Matano saltando l’ostacolo concorrenza con una trovata che difficilmente può definirsi casuale.

Il giornalista si è quindi rivolto ad Alba Parietti, strategico anello di congiunzione capace di riferire a La vita in diretta le dichiarazioni di Morgan senza però mai accennare alla ‘provenienza’.

A ormai quattro giorni dalla squalifica sanremese, la percezione dello spettatore è quella di una chiara presa di posizione delle trasmissioni Rai tutte a favore di Bugo, già invitato da Enrico Ruggeri ad una puntata di Una storia da cantare.

Dal canto suo, la Parietti ha tentato di difendere Morgan a cui è stata riconosciuta la capacità di attirare su di sé l’intera attenzione nella settimana sanremese.



“Se decide di prendersi la scena e ci riesce. Lo dico contro gli interessi di Morgan, ma è un fatto artistico sapersi prendere la scena in questo modo”.