Sanremo 2020, SkyTg24 spoilera il vincitore? (video)

Di Giulio Pasqui domenica 9 febbraio 2020

Sanremo 2020, spoiler di Sky: "Vince Diodato", annuncia l'all-news.

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2020? Ancor prima che il nome venisse annunciato ai giornalisti in sala stampa, è SkyTg24 a svelarlo. Uno spoiler o un errore? Attorno all'1.45 il canale all-news di Sky, attraverso un crawl, scrive: "Festival di Sanremo, vince Diodato". Malumori in sala stampa da parte dei giornalisti. Alla sala stampa non è stato annunciato il vincitore, nemmeno sotto embargo.

[POST IN AGGIORNAMENTO]