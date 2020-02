Sanremo 2020, diretta conferenza stampa 7 febbraio

Di Giorgia Iovane venerdì 7 febbraio 2020

Sanremo 2020, conferenza stampa Quarta Serata: le dichiarazioni.

Sanremo 2020 si avvicina alla sua Quarta Serata, dedicata alla finale dei Giovani e all'ascolto di tutte e 24 le canzoni in gara (votate solo dalla Sala Stampa). La conferenza stampa di venerdì 7 febbraio, in programma alle 12, vede, come da tradizione, Amadeus alla Sala Lucio Dalla del PalaFiori.

Stasera con lui sul palco Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, mentre sono ospiti Dua Lipa, Gianna Nannini e Coez, Ghali. Sembra saltata l'ospitata di Johnny Dorelli.

Finale Giovani con Fasma, Tecla, Leo Gassman e Marco Sentieri. Doppia sfida e finalissima (non cantata, ma mostrata al pubblico con RVM) votata, per la prima voltain questo Festival, da una giuria composita che vede Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

Appuntamento alle 12.00 con la diretta della conferenza stampa.