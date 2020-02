Sanremo 2020, Sabrina Salerno a Blogo: "Dopo il Festival resto in tv"

Di Massimo Galanto venerdì 7 febbraio 2020

Guarda la video intervista di Blogo alla showgirl, scelta da Amadeus per il Festival di Sanremo 2020

"Tornare in tv in Italia? Ci sono idee, c'erano già prima di Sanremo. Avevamo già iniziato a parlarne". Lo ha detto Sabrina Salerno, intervistata da Blogo a Sanremo, dopo la sua partecipazione alla serata del Festival di mercoledì e in attesa del ritorno sul palco del teatro Ariston in programma domani sera, per la finale.

La showgirl ha raccontato di essersi divertita al debutto, ha commentato l'incidente della scarpa sulla scalinata dell'Ariston e ha quindi spiegato perché la prevista (e scalettata) esibizione di Boys è stata tagliata:

La puntata è stata molto lunga, sarebbe stato assurdo cantare Boys all'una e mezza, abbiamo pensato fosse più giusto spostarla a sabato. Da parte mia nessun monologo.

Ricordiamo che la Salerno mercoledì ha affiancato Amadeus insieme alle giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma D'Aquino, mentre sabato con lei ci saranno anche Francesca Sofia Novello e Diletta Leotta.

In apertura di post il video integrale dell'intervista.