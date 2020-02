Sanremo 2020, terza serata del 6 febbraio: anticipazioni, cover e ospiti

Di Ivan Buratti giovedì 6 febbraio 2020

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 in diretta

Giro di boa per il settantesimo Festival di Sanremo, la grande manifestazione canora di Rai 1, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020. Come di consueto, la serata del giovedì segna l'intervallo fra il primo e il secondo tempo della gara, di cui sono state presentate in diretta ormai tutte le canzoni inedite.

Il terzo appuntamento con la squadra messa su da Amadeus è la serata dedicata alle cover, brani della tradizione sanremese che i 24 concorrenti in gara interpreteranno secondo il proprio stile. La cover vincente sarà stabilita dai soli voti dell'orchestra, che esprimerà giudizi al termine di ogni esibizione, influendo sulla votazione generale.

Ecco le 24 cover che i concorrenti del Festival di Sanremo canteranno durante la serata, alcune delle quali anche in duetto con amici e ospiti speciali:

Anastasio - Spalle al muro

Piero Pelù - Cuore matto

Elodie - Adesso tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini - Non succederà più con Myss Keta

Giordana Angi - La nevicata del '56

Diodato - 24 mila baci

Raphael Gualazzi - E se domani con Simona Molinari

Francesco Gabbani - L’Italiano

Alberto Urso - La voce del silenzio con Ornella Vanoni

Marco Masini - Vacanze romane con Arisa

Enrico Nigiotti - Ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo - Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone - 1950 con Amedeo Minghi

Tosca - Piazza grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro - Gli uomini non cambiano con Annalisa

Bugo e Morgan - Canzone per te

Irene Grandi - La musica è finita con Bobo Rondelli

Le Vibrazioni - Un’emozione da poco con i Canova

Levante - Si può dare di più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Junior Cally - Vado al massimo con i Viito

Paolo Jannacci - Se me lo dicevi prima con Francesco Mandelli

Pinguini Tattici Nucleari - Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Rancore - Luce con Dardust e La Rappresentante di Lista

Riki - L’edera con Ana Mena

Va segnalata la presenza, sempre in qualità di ospite, di Tiziano Ferro, che tornerà sull'Ariston per il terzo giorno di fila. Giorno libero per Fiorello, sostituito dall'istrionico Mika e il cantautore Lewis Capaldi, campione di stream su Spotify nel 2019.



Sanremo 2020: dove vederlo

Il Festival di Sanremo 2020 va in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:40. Per quanto riguarda lo streaming, il programma è visibile sul sito RaiPlay. La serata intera sarà successivamente disponibile sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.



Sanremo 2020: Second Screen

Sanremo 2020 è presente sul web con il sito ufficiale della kermesse. Il Festival condotto da Amadeus si può trovare su Facebook con la pagina ufficiale.Sanremo è presente anche su Twitter, anche in questo caso, con l'account ufficiale: @SanremoRai. L'hashtag con il quale sarà possibile commentare il festival è #sanremo2020. Il Festival di Sanremo è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale. Per quanto riguarda il liveblogging, infine, l'appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 20:40.