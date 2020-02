Sanremo 2020, Fiorello: "Giletti rilassati, fai sempre polemica. Parla di canzoni" (Video)

Di Massimo Falcioni domenica 2 febbraio 2020

Intercettato dalle telecamere di Non è l'Arena a Sanremo, Fiorello manda un messaggio (ironico?) a Giletti: "Ti devi rilassare, ti piace sempre parlà de polemiche. Parlate di canzoni. Devi passare due-tre sere con me"

Ironico, o forse no. Vacci a capire qualcosa quando si tratta di Fiorello! Lo showman, che a partire da martedì sarà protagonista al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, viene intercettato dalle telecamere di Non è l’Arena e per tutta risposta manda un chiaro messaggio a Massimo Giletti.



“A Giletti piace sempre parlà de polemiche. Giletti ti devi rilassare, questo è un Festival di canzoni, parlate di canzoni. Sempre polemiche. Ne avete parlato tanto, tantissimo di polemiche”.





Il riferimento è alle puntate dedicate dalla trasmissione di La7 ai casi che hanno reso assai turbolenta la vigilia della manifestazione. Prima le accuse di sessismo nei confronti di Amadeus, poi la richiesta di esclusione del rapper Junior Cally per via del tenore del testo di un suo vecchio brano. Vicende che Non è l’Arena ha posto sul tavolo in più occasioni, con tanto di invasioni di campo della politica (note le prese di posizione di Giorgia Meloni e Matteo Salvini) e accuse di critici musicali come Red Ronnie.

“Giletti, tu devi passare due-tre sere con me perché ti devi rilassare”, ha concluso Fiorello.