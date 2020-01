I retroscena di Blogo: Ilary Blasi verso l'Isola dei famosi 2020, Alessia Marcuzzi allo Show dei record?

Di Hit lunedì 27 gennaio 2020

Indiscrezioni sulla prossima edizione del reality show di Canale 5

L'appuntamento sarebbe previsto per il mese di aprile, quando l'Isola dei famosi, edizione 2020, prenderà il testimone nella serata del lunedì (o giù di lì) dell'altro reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip.

Quella del 2020 dovrebbe essere una edizione totalmente rinnovata di questo storico programma nato in Rai e poi comprato da Mediaset, una rivoluzione che riguarderebbe non solo le figure dei concorrenti del programma (cosa normale e ovvia) ma anche quelle che saranno l'architrave su cui si costruirà detta trasmissione.

Il riferimento non è solo per i cosiddetti opinionisti del programma, che saranno diversi rispetto all'ultima edizione andata in onda, ma anche alla conduzione. Stando a quanto risulta TvBlog la conduzione dell'Isola dei famosi 2020 potrebbe essere affidata a Ilary Blasi che quest'anno -per sua esplicita decisione- ha deciso di abbandonare la guida del Grande fratello vip, poi affidata al suo opinionista Alfonso Signorini, per dedicarsi ad una operazione di tutt'altra cifra televisiva, ovvero a quell'Eurogames andato in onda in autunno su Canale 5, programma che voleva ripercorrere le orme dello storico show estivo Rai Giochi senza frontiere.

Proprio oggi pomeriggio il sito web Dagospia ha scritto di una presunta rinuncia di Alessia Marcuzzi alla conduzione della prossima edizione dell'Isola dei famosi per un ipotetico nuovo progetto, la nostra indiscrezione dunque va a completare quello che potrebbe essere appunto il capitolo conduzione della prossima edizione del reality di Canale 5. Ilary prenderebbe il posto di Alessia, esattamente come accadde con il Grande fratello. Per Alessia Marcuzzi si potrebbero aprire, stando a quanto risulta a TvBlog, le porte della conduzione dello Show dei record.

Per Ilary dunque si aprirebbero di nuovo le porte di un reality show, piuttosto differente rispetto al Grande fratello vip, che ormai ha preso una piega piuttosto pruriginosa (senza per altro particolari scossoni positivi in termini di audience). L'isola dei famosi infatti, oltre alla componente reality ne anche una piuttosto importante improntata sull'avventura e sul clima goliardico che alcune interazioni fra i personaggi in gara potrebbero nascere.

Ilary poi è in grado, grazie alla sua spontaneità, simpatia, freschezza e solarità, di dare al programma quella cifra che può rendere questo tipo di trasmissioni più leggere, facendo pesare di meno alcune dinamiche che inevitabilmente si vengono a creare in questo tipo di programmi.