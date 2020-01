Guida Streaming 27 gennaio - 02 febbraio, film e serie tv: Luna Nera, A Discovery of Witches, Diamanti Grezzi

Di Riccardo Cristilli domenica 26 gennaio 2020

Luna Nera, A Discovery of Witches, It Capitolo 2, i film dello studio Ghibli ecco cosa troviamo la prossima settimana in streaming

Una settimana di appuntamenti in streaming da non perdere dal 27 gennaio al 2 febbraio. Su RaiPlay arriva l'ultima attesa puntata de Il Cantante Mascherato, su Netflix il fantasy italiano Luna Nera, terza serie tv originale italiana della piattaforma e restando in tema di streghe e magia, su Now Tv arriva A Discovery of Witches - Il Manoscritto delle streghe. Il primo febbraio arrivano in catalogo su Netflix i primi film dello Studio Ghibli, su Infinity Premiere per una settimana dal 31 gennaio è disponibile It - Capitolo 2.

Su paramountnetwork.it arrivano a febbraio gli episodi dell'anime Haikyu! L’asso del volley – To the top cui si uniranno nel corso del mese e sempre gratuitamente, altre saghe anime, inoltre sul sito è possibile recuperare la prima stagione dell'originale Caccia al Ladro. Su MediasetPlay, oltre ai live dei diversi canali e alle puntate ondemand di show e serie tv, è disponibile l'intera prima stagione di New Amsterdam da recuperare in modo gratuito. Su Amazon Prime Video segnaliamo l'arrivo della serie anni '90 con Lorenzo Lamas Renegade e del film originale con Viola Davis e Allison Janney Equipaggio Zero. Nei giorni scorsi è invece tornata disponibile su Now Tv (e in mobilità su Sky Go) l'intera saga de I Soprano.





Guida Streaming - Calendario 27 gennaio - 02 febbraio