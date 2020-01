L'amica geniale - Storia del nuovo cognome: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12:15

Di Fabio Morasca martedì 21 gennaio 2020

La conferenza stampa di presentazione de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome in diretta.

Oggi, martedì 21 gennaio 2020, a partire dalle ore 12:15, si terrà la conferenza stampa di presentazione di L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, serie di Rai 1, diretta da Saverio Costanzo, con Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome: la serie

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è una serie di Saverio Costanzo tratta dall'omonimo best seller di Elena Ferrante, secondo libro della quadrilogia de L'amica geniale, edito da Edizioni E/O.

La serie è prodotta da The Apartment, da Wildside/Fremantle e da Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e in co-produzione con Mowe e Umedia.

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome andrà in onda, in prima visione, su Rai 1, a partire da lunedì 10 febbraio 2020, dalle ore 21:25.

A partire da mercoledì 8 gennaio 2020, Rai 2 sta trasmettendo, in replica, le puntate della prima stagione de L'amica geniale, andate in onda nel dicembre 2018 su Rai 1.

La prima stagione de L'amica geniale, composta da 8 episodi, ottenne una media di 6.900.750‬ telespettatori, con uno share pari al 29,8%.

L'amica geniale è il racconto della vita e dell'amicizia lunga sessant'anni di Elena Greco e Lila Cerullo, interpretate rispettivamente da Margherita Mazzucco e da Gaia Girace, iniziata in un rione popolare di Napoli negli anni '50.

L'amica geniale - Storia del nuovo cognome: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, a partire dalle ore 12:15.

Durante la conferenza stampa, interverranno la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, e il cast e il regista della serie.