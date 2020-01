The New Pope, arriva Marilyn Manson (Video)

Di Paolo Sutera venerdì 17 gennaio 2020

Le anticipazioni del terzo e del quarto episodio di The New Pope, la serie di Sky Atlantic scritta e diretta da Paolo Sorrentino e che vede, come guest-star Marilyn Manson

Entra nel vivo il Papato di sir John Brannox (John Malkovich), nel terzo e quarto episodio di The New Pope, in onda questa sera, 17 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV. Il protagonista non mancherà di stupire fin dai suoi primi gesti, come già abbiamo visto nel secondo episodio andato in onda.

Non solo: il quarto episodio (il secondo in onda questa sera), vedrà anche la tanto chiacchierata presenza di Marilyn Manson, nei panni di se stesso. Nella serie, Papa Giovanni Paolo III aveva confidato a Sofia (Cècile de France) di voler conoscere alcune personalità del mondo dello spettacolo, tra cui proprio Manson. Ecco spiegato, allora, il cameo che potete vedere in cima al post.

The New Pope, episodi 3 e 4

Per quanto riguarda le anticipazioni dei due episodi, nel terzo Voiello (Silvio Orlando) riesce finalmente a convincere Brannon a diventare Papa. Il suo primo discorso, tra umiltà ed ironia, riesce a convincere i fedeli accorsi in Piazza San Pietro. Ma c'è già chi vuole entrare nelle sue grazie, come il Cardinale Spalletta (Massimo Ghini), deciso a prendere il posto di Voiello, tanto da dire al Papa di conoscere un suo segreto.

Nel quarto episodio, invece, Papa Giovanni III decide di andare a Venezia a fare visita a Papa Pio XIII (Jude Law), ancora in coma. Il suo gesto, però, non sortisce gli effetti sperati verso quei fedeli di Lenny Belardo che vegliano costantemente su di lui.

Dopo le nomine del nuovo Papa, che confermano Voiello Segretario di Stato e vedono Spalletta diventare suo segretario personale, il Vaticano deve affrontare l'annuncio da parte del Governo italiano di voler abolire l'otto per mille, mentre il marito di Sofia, Tomas (Tomas Arana), prosegue nei suoi strani traffici. A preoccupare il Papa, però, è quanto accade a Lourdes, uno dei luoghi simbolo della Chiesa, che richiederà la sua presenza.

The New Pope, streaming

E' possibile vedere The New Pope in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand. La serie tv, inoltre, è disponibile anche su NOW TV.

The New Pope, social network

Si può commentare The New Pope su Twitter, utilizzando l'hashtag #TheNewPope.